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Türkücü Mahmut Tuncer'i bir de estetikli görün! Son hali sosyal medyayı salladı! "Aramıza hoş geldin..."

Ünlü Türkücü Mahmut Tuncer, 62 yaşında olmasına rağmen genç ve enerjik görünmek isteyen ünlüler arasına katılarak estetik ameliyatı oldu. Yüzündeki kırışıklıklardan rahatsız olan Tuncer, estetik doktorundan yardım istedi ve yüz gençleştirme işlemi yaptırdı. Son hali ise sosyal medyada gündem yarattı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 09:30
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Türkücü Mahmut Tuncer’i bir de estetikli görün! Son hali sosyal medyayı salladı! Aramıza hoş geldin...

Halay videoları ile milyonların hafızasına kazınan 62 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer, de estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Yüzündeki kırışıklıklardan şikayetçi olan Mahmut Tuncer, estetik doktorunun kapısını çaldı. Tuncer'in son hali sosyal medyada olay oldu.

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Türkücü Mahmut Tuncer’i bir de estetikli görün! Son hali sosyal medyayı salladı! Aramıza hoş geldin...

Yüzündeki kırışıklıklardan kurtulmak isteyen 62 yaşındaki ünlü türkücü Mahmut Tuncer, soluğu estetik doktorunun kapısında aldı. Tüm yüz gençleştirme (YouLift) işlemi uygulanan ünlü türkücü en az 10 yaş gençleşti.

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Türkücü Mahmut Tuncer’i bir de estetikli görün! Son hali sosyal medyayı salladı! Aramıza hoş geldin...

İŞTE SON HALİ

Tuncer, göz altı torbalarına yaptırdığı müdahaleyi sevenleri ile paylaştı.

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Türkücü Mahmut Tuncer’i bir de estetikli görün! Son hali sosyal medyayı salladı! Aramıza hoş geldin...

Son halini görenler gözlerine inanamadı.

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Türkücü Mahmut Tuncer’i bir de estetikli görün! Son hali sosyal medyayı salladı! Aramıza hoş geldin...

Öte yandan yeni projesi için hazırlanan Tuncer, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.