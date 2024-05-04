Türkücü Mahmut Tuncer'i bir de estetikli görün! Son hali sosyal medyayı salladı! "Aramıza hoş geldin..."

Ünlü Türkücü Mahmut Tuncer, 62 yaşında olmasına rağmen genç ve enerjik görünmek isteyen ünlüler arasına katılarak estetik ameliyatı oldu. Yüzündeki kırışıklıklardan rahatsız olan Tuncer, estetik doktorundan yardım istedi ve yüz gençleştirme işlemi yaptırdı. Son hali ise sosyal medyada gündem yarattı. İşte detaylar...