LEVENT TÜZEMEN

G.Saray Başkanı Dursun Özbek'e sosyal medyada ağıza alınmayacak şekilde hakaret edenler, aslan postuna bürünmüş ve birileri tarafından organize edilen hesaplar... Bir bardak suda fırtına yaratmanın anlamı yok. Sağ bek ve orta saha transferi yapılmadığı için yüklenenlerin amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek! Yönetimin, hakaret içeren hesaplar için hukuksal yöne başvuracağını duydum.2 yıldır G.Saray şampiyon oluyor, olamayan rakipleri her yıl müthiş paralar harcayarak yeniden takım kurup teknik adam getiriyor.Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, 3-20 Ağustos 2023'te, Ndombele ile Davinson 4 Eylül 2023'te imza attılar. G.Saray, Süper Lig'i 102 puanlı rekorla şampiyon tamamladı. Şu anda Okan Buruk'un elinde şampiyon olmuş kadro tamamen duruyor. Sağ bek ve orta saha transferi için "Nasıl alamazlar?" diye başkana hakaret etmek çağ dışı bir davranıştır, bunu yapanların da G.Saraylı olmadığını düşünüyorum.Oysa Gardi'nin G.Saray'da çok oyuncusu var ve yönetimle de ilişkilerini yürütmeye devam ediyor.