LEVENT TÜZEMEN

Şampiyon apoletli teknik adam Okan Buruk, bu sezon G.Saray'da kadroyu yaparken bir hayli kafa yoracak. Çünkü elinde oyun zekası güçlü, top tekniği yüksek, fizik gücü üst düzeyde çok kaliteli oyuncular var. Örneğin; Ziyech'e kamplar yaramış.Bu görüntüsüyle gol yollarında ve pas servisinde fark yaratır. Eğer Zaha daha paylaşımcı olursa yarar sağlar.göz doldurdu.Özellikle ilk yarı G.Saray'ı beğendim. Önde rakibe uzun soluklu baskı yaptılar. Mertens- Ziyech-Zaha-Batshuayi dörtlüsünün hücuma çıkarken yaptıkları ikili pas oyunları göz okşadı. Bu kadroya Barış Alper, Kerem, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Yunus ve özellikle Copa America'da kalitesiyle zirve yapan Davinson Sanchez ile hızlı, çabuk, dikine hücuma etkili çıkan yeni sağ bek Jelert katıldığında rekabetin tırmanacağı bir G.Saray izleyeceğiz. Torreira'nın yanına orta sahaya alınacak oyuncu ses getirmelidir. YönetimÇünkü hem Avrupa'da hem de ligde daha güçlü bir Galatasaray yaratmak için Torreira'nın partneri, oyunun iki yönünü de oynayan, gol atan ve servis yapan güçlü bir isim olmalıdır.