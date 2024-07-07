LEVENT TÜZEMEN

Emeği geçenlerin yüreklerine sağlık

Türk Milli Takımımıza yaşattıkları güzellikler için teşekkür ediyorum. Almanya'da yaşayan ve Avrupa'nın her yerinden turnuvaya akın eden taraftarlarımızla birlikte turnuvada büyük bir iz bıraktık. İnanılmaz maçlar oynadık. Kazanma duygumuzu üst seviyelerde yaşadık. Türkiye olarak meydanlarda A Milli Takım'ın maçlarını izledik, başarılarıyla gururlandık. Genç ve yetenekli kadromuzla büyük işlere imza attık. Yarı finali maalesef ucundan kaçırdık. Hollanda'ya karşı tam 70 dakika çok akıllı oynadık. Portakallar'a karşı geniş alan vermedik. 5'li savunmayla hem kalemizi savunduk hem de etkili hücumlar yaptık. Arda'nın ortasında Samet'in golüyle sevince boğulduk. Kenan Yıldız dışında tüm oyuncular kusursuz mücadele ediyordu. Montella'nın oyuna müdahale etmemesi özellikle Kenan ve yorulan Salih'i iki gol yedikten sonra oyundan alması büyük bir hataydı. Oyun Kerem'i, orta alan Okay'ı çağırıyordu ve bu ikili çok önce girmeliydi.

Hollanda 2-1 öne geçtikten sonra oyundan kopmadık, maça ortak olmak adına gol için yüklendik. Hollanda'yı terlettiğimiz anlarda Kaan Ayhan ve Kerem ile fırsatları gole çeviremedik. İnanılmaz goller kaçırdık. Futbol ve mücadele olarak daha iyi daha etkiliydik, olmadı. Vincenzo Montella'nın tecrübesizliği, oyunu okuyamaması ve bizim son 10 dakikadaki beceriksizliğimiz sonunda yarı final biletini Hollanda'ya hediye ettik. Yine de emeği geçen herkesin ve bu güzel heyecanları bize yaşatanların yüreğine sağlık.

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