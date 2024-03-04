LEVENT TÜZEMEN

Hesap tutmadı!

Beşiktaş tribünleri G.Saray derbisine şampiyonluk maçına çıkar gibi organize olmuştu. Tribünlerden kötü sözler eksik olmadı, sahaya atılmayan yabancı madde kalmadı. G.Saray açısından derbi psikolojik açıdan çok değer taşıyordu. İkinci dakika Musrati'nin golü sonrası G.Saray öne geçmenin verdiği öz güvenle oyunu kontrol altına aldı. Özellikle Mertens, Barış Alper, Muslera ve Nelsson yürekten oynadılar. İcardi etkisizdi ama Beşiktaş savunmasında 2 adamı kendisine hapsetti. Kerem Aktürkoğlu çok çalıştı ama çok top kaybı da yaptı. Beşiktaş, Rashica ile G.Saray kalesini tehdit etti. Muslera çok başarılıydı. Özellikle Ghezzal'ın gollük bir şutunu mükemmel kurtardı. Beşiktaş'ın kalitesi kısıtlıydı ama G.Saraylı oyuncular o kadar yorgundular ki ikili mücadelelerde çok kolay top kaybettiler. 36 yaşındaki Mertens sahanın her yerine bastı, inanılmaz mücadele etti. G.Saray'ı ayakta tuttu. Köhn'e ayrı bir köşe açıyorum… Rashica'ya karşı oynadı, ikili mücadeleler de çok başarılıydı, hücuma az ama etkili çıktı. Maalesef arkadaşları yeterince çoğalamadı. F.Bahçe, Beşiktaş'a karşı G.Saray'ın kaybetmesini hesap ediyordu ama olmadı. Okan Buruk ve öğrencileri akıllı, sakin ve dikkatli oynayarak derbiyi kazandı ve şampiyonluk yarışında psikolojisini fazlasıyla güçlendirdi. Halil Umut Meler, eyyam yapmadan mükemmel maç yönetti. Özellikle Cenk Tosun'un saha içerisindeki aldatmalarına prim tanımadı. Daha çok çalışması gerekir! G.Saray kağıt üzerinde zor gözüken maçta sahadan rahat rahat çıktı.

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