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LEVENT TÜZEMEN
Kaybederse travma olur!

Kaybederse travma olur!

02.03.2024, Cumartesi
Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'ndan elenmek G.Saray gibi büyük bir takıma yakışmadı. Yönetim sezon başı pahalı transferler yaparken hedef, UEFA'da finale yürümek, Türkiye Kupası'nı kazanıp, ligde şampiyon olmaktı. Pahalı transferler maalesef tutmadı ve yeterince katkı sağlamadı. Şimdi G.Saraylı oyuncular sadece lig şampiyonluğunu kovalayacaklar. Santos'un Beşiktaş'ı, önce gol yememek üzerine oynuyor, bir gol kıstırırsa skoru korumaya çalışıyor. Okan Buruk eğer Beşiktaş'ı yenmek istiyorsa, "Ben oyunumu oynarım, rakip ne oynarsa oynasın" anlayışı ile hareket etmemeli. Çünkü Beşiktaş derbisi zihinsel ve psikolojik olarak stratejik bir değer kazandı. G.Saraylı oyuncular sakin, sabırlı, dikkatli davranmalı. Takım savunmasına tüm oyuncular destek vermeli. Eğer G.Saray, Beşiktaş derbisini kazanırsa şampiyonluk yolunda dev bir adım atar. Yaşanacak kayıp, psikolojik bir travma yaratabilir.

İCARDİ '10 NUMARA' OYNUYOR
Okan Hoca derbiyi bir satranç gibi düşünmeli, Beşiktaş'ın tuzağına düşmemeli, özellikle ilk 11'i kurarken derbi havasını bilen, şampiyonluk yaşamış oyuncuları tercih etmeli. İcardi ile G.Saray, hücum hattında etkili oynuyor çünkü Arjantinli yıldız son haftalarda sadece golcülük görevini yapmıyor, 10 numara gibi oynayıp Barış ve Kerem'i gol pozisyonlarına sokuyor. G.Saray'ın derbideki en önemli silahı, omurgası olacaktır. Muslera'nın tecrübesi, Nelsson-Abdülkerim uyumu Torreira'nın orta alandaki enerjisi ve İcardi'nin golcülüğü, ayrıca Köhn'ün sol bekte oynamasının G.Saray'ın hücum gücüne katkı vereceğini düşünüyorum.
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