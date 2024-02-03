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LEVENT TÜZEMEN
Penaltı için İcardi ölsün mü!

Penaltı için İcardi ölsün mü!

03.02.2024, Cumartesi
İcardi'ye penaltı verilmesi için ölmesi mi gerekiyor? G.Antep maçında iki net penaltı pas geçildi, Samsun'da Satka'nın vuruş öncesi kolundan yapışarak çektiği İcardi'ye yine penaltı verilmedi. Hakemler ve VAR'ın İcardi'ye yapılan bu harekete vermediği kararlar için TFF Başkanı gibi "Yeteeeeer" ve "Utanın" diyorum. G.Saray için Samsun deplasmanı sırat köprüsü gibiydi. 11 dakikada Nelsson'un kafayla golünün yanı sıra Mertens'in mükemmel pasını Barış Alper'in gole döndürmesi ile G.Saray gal-i biyeti kucakladı. G.Saray'ın skor avantajından sonra çok rahat bir oyun oynayacağını düşündüm ama yanıldım. Rehavet mi yoksa skoru korumak mı bilemem! Geriye çekilmek, Samsunspor'u cesaretlendirdi ve iştahlandırdı. 5 kurtarış yapan Muslera ile 1 yıl daha sözleşme uzatılmalı. Çünkü G.Saray'ın kaptanı, takımının kırılacak pozisyonlarında sahne aldı ve 3 tane muhteşem kurtarış yaptı. Gollerden sonra G.Saray'ın saman alevi gibi parlamalar dışında Samsun'u tehdit edecek pozisyonları yoktu. Kerem Aktürkoğlu'nun kafası eleştirilerde kalmış olacak ki; her zaman kolaylıkla attığı çalımları beceremedi ve ciddi top kayıpları yaptı. Barış Alper mücadele gücü ile G.Saray'ın enerjisini yukarı çekti, attığı golde de yaptığı bileşik hareket mükemmeldi. Davinson, Mertens, Kaan ve Kerem Demirbay fiziksel olarak yorgundu. İcardi de yine kenarlardan etk-i li paslar ve ortalar alamadı. Nelsson'un kafa golünde yaptığı aşırtma akıllıcaydı. Ayağa basmalar artık sarı kart değil mi? Samsunlu oyuncular sürekli Kaan, Kerem, Barış ve Torreira'nın ayaklarına bastı ama kart görmediler. Özellikle Barış'ın göğsüne omuz atan Van Drongelen oyunda kalmamalıydı.
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