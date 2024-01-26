LEVENT TÜZEMEN

İcardi enerji verir

İcardi oyuna girene kadar Galatasaray, 11 benzemez oyunculardan kurulu bir takımdı. Mücadele eden Barış Alper ile sahaya varını yokunu koyan Kerem Aktürkoğlu dışında tüm oyuncular zihinsel olarak Trabzonspor galibiyetinde kalmışlardı. Kalesinin önüne duvar çeken İstanbulspor, Galatasaray'ı bir kez hızlı hücumla avladı. Maç boyunca Galatasaray'a yapılan faullere seyirci kalan hakem Bahattin Şimşek'in İstanbulspor kaptanı Ali Yaşar'ın yaptığı penaltıda VAR uyarmasaydı. Galatasaraylı oyuncular maçı kazanmakta zorlanabilirdi. Trabzon'da Okan hoca sağ bekte Sacha Boey oynadığı için doğru bir kararla Kaan Ayhan'ın sol bekte oynamasına karar verdi. Ancak dün ilk 45'te Barış sağda Kaan solda çok çalışmalarına rağmen etkili olamadılar. Okan hoca 2. yarı İcardi'yi alarak önce tribünleri sahaya çekti ve coşkulu tezahürat yapmalarını sağladı. Sonra da Barış ile Kaan'ın yerlerini değiştirerek savunmadaki dağınıklığı toparladı. Sanchez'i sağ stopere alıp Nelsson'u sola koydu ve G.Saray'ın ikinci yarıda geriden oyun kurmasını sağladı. Mükemmel bir frikik golüne imza atan Kerem Aktürkoğlu, maç boyu kazanma duygusuyla mücadele etti. Haksızlığın önünde dik durdu. İstanbulsporlu oyuncuların kart gerektiren faullerine torpil geçen hakem Bahattin Şimşek'le bir kaptan olarak diyaloğa girdi. Ama İcardi'nin dönüşü şampiyonluk yarışında G.Saraylı oyuncuların, taraftarın ve camianın heyecanını, inancını yukarı çeker. Çünkü İcardi'nin varlığı tüm takımın dikkatini toplamasını sağlıyor. Enerjisini arttırıyor. Herkesin mücadele etmesini sağlıyor. İcardi'in varsa mutlu olursun.

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