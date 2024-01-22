LEVENT TÜZEMEN

Psikolojik üstünlük G.Saray’da

Kupada Ümraniye ile oynanan maçtaki yorumumda şöyle yazdım; "Okan Hoca keşke C.Palace'ta 75 maç santrfor oynayan, 24 gol atıp 11 asist yapan Zaha'yı santrfor olarak oynatsaydı. Barış'ı hücumda kullanıp sol bekte Kaan'a görev verebilir." Teşekkür ederim Okan Buruk. Zaha'yı santrfora, Barış'ı sağ kanada, Kaan Ayhan'ı da sol beke koyarak başlattı. Okan Hoca'nın bu doğruları, en zor deplasmanda G.Saray'ın maçı farklı kazanmasını sağladı. Santrfor Zaha iki kaliteli gol atarken sol bekte görev yapan ve hücuma çıkan Kaan Ayhan'a golde asist yaptı. Kaan'ın da vuruşu çok kal-i teliydi. Barış Alper de Zaha'ya gol asisti yaparken enerjisiyle, gücüyle, mücadelesiyle Trabzonspor'un sol kanadını dağıttı. 1982 Dünya Kupası dahil kulüplerin Avrupa maçlarını izledim. EURO 1984 dahil Avrupa Şampiyonalarını canlı izledim. Oyun sistemlerini, oyuncuların özelliklerini not ettim. Teknik adamlara hep önerilerde bulundum. Ucundan da olsa topa dokunmuşluğum vardır. 2006'da İtalya için şampiyon olur dedim ve İtalya kupayı kaldırdı (Atilla Gökçe büyüğüm, şahittir) 2008'de İspanya kupayı alır dedim ve İspanya aldı (Şansal Büyüka büyüğüm, şahittir). Fransa'nın ve Arjantin'in şampiyon olacağını vurguladım. İki ülke Dünya Kupası'nı kaldırdı (Şahidim gazetedeki yazılarımdır). Mesleğimde araştırmayı, not tutmayı hiç bırakmadım ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmadım. Tekrar Okan Hoca'ya, önerilerime değer verdiği için teşekkür ediyorum. Trabzon galibiyeti G.Saray'a öz güven getirecektir. Şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük sağlayacaktır. Gövdeli galibiyet ile G.Saray'ın yeniden rayına oturup ritmini yakalayacağını düşünüyorum. İcardi ile Sanchez'in dönüşü de Okan Hoca'nın elini güçlendirecektir.

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