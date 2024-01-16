16 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Levent Tüzemen İcardi olmayınca tıkanıyor!
LEVENT TÜZEMEN
İcardi olmayınca tıkanıyor!

İcardi olmayınca tıkanıyor!

16.01.2024, Salı
Mertens 85'te G.Saray'ın kazandığı penaltıda topun başına geçtiğinde sahadaki taraftarların, televizyondaki izleyenlerin bence duyguları kilitlendi. Çünkü iki yol vardı; Mertens penaltıyı gol yaparsa G.Saray şampiyonluk yarışında yara almayacaktı. Ya da Mertens penaltıyı kaçırdığında fark 4 puana çıkacak ve psikolojik bir dağınıklık olacaktı. Mertens, öyle bir vuruş yaptı ki top ağlarla buluştuğunda taraftarlar çılgına döndü. G.Saray, İcardi olmadan gol yollarında tıkanıyor. Okan Buruk artık Halil'i santrfor oynatmayı bırakmalı. Halil kadar gamsız bir oyuncu görmedim. Rakibi kovalamıyor, arkadaşlarıyla konuşmuyor, pozisyonu takip etmiyor, buluştuğu topları kolay kaybediyor. Genç Baran iddia ediyorum Halil'den çok daha fazla faydalı olur. G.Saray'da iyiler, vasatlar, kötüler diye 3'lü bir grup vardı. Muslera, Nelsson, Boey, Mertens, Kaan, Baran ve Berkan çok çalıştılar. Ndombele yoruluncaya kadar iyi, Torreira ve Abdülkerim vasattı. Barış Alper elekle su taşır gibiydi. Çok koşup iyi mücadele etmesine rağmen yerini çok kaybetti. Ceza alanı içerisinde pas vermesi gereken pozisyonlarda egoist davranıp isabetsiz şutlar attı. Zaha, Halil ve Tete üçlüsü resmen eksik oynattı. Adamın içinden geçer denilen Tete, rakip savunmaları bir kez bile aşamadı. Zaha defansı arkasına takacak hızlı atak bile yapamadı. G.Saray mehter takımı gibi oynadı. Galibiyet, şampiyonluk yarışında 3 puandan daha değerliydi. Olası bir beraberlik sadece futbolcu değil teknik heyeti de olumsuz olarak etkiler, yönetimin direncini kırardı. Yönetim sol beki halletmeli. İcardi'nin sıkıntısı devam ediyorsa santrfor da alınmalı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bülent Uygun’un ‘delikanlı’ hakemleri! 12.01.2024 Cuma
G.Saray ekonomik olarak türbülansta değil! 11.01.2024 Perşembe
Prekazi, Kerem’e ders versin! 08.01.2024 Pazartesi
En uçta Barış olur 06.01.2024 Cumartesi
Kırmızı ve penaltı! 25.12.2023 Pazartesi
Ayakta kalan sadece 4 oyuncu vardı 21.12.2023 Perşembe
Özbek 2 yıl daha başkan olmalı 17.12.2023 Pazar
UEFA Avrupa Ligi motivasyonu 13.12.2023 Çarşamba
‘Komşu’dan hakem vermek nereden çıktı! 11.12.2023 Pazartesi
Daha farklı olabilirdi 09.12.2023 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA