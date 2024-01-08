08 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Levent Tüzemen Prekazi, Kerem’e ders versin!
LEVENT TÜZEMEN
Prekazi, Kerem’e ders versin!

Prekazi, Kerem’e ders versin!

08.01.2024, Pazartesi
Galatasaray yönetimi, Cevad Prekazi'yi bir an önce Florya'ya getirsin, Kerem'e ve Barış'a topa nasıl vurulur, pas nasıl verilir, top nasıl kontrol edilir, orta ne şekilde açılır derslerini verdirtsin. Eğer Kerem Aktürkoğlu'nun vuruş becerisi olsaydı, gündüz maçında 4 gol atan Cengiz Ünder'e nazire yapıp kendisi de 4 gol atardı. Galatasaray'da ve Milli Takım'da oynayan bir oyuncu gözü kapalı atacağı golleri bence kaçırmamalı. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'ın en etkisiz oyuncusu konumunda Barış Alper vardı. İnanılmaz pas hataları, top kayıpları yaptı. Bu iki oyuncu, altını çiziyorum Prekazi'den bireysel idman konusunda ders almalı. 18 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş'la sahaya çıkan Konyaspor'u alkışlıyorum. Mütevazi kadrolarıyla Galatasaray'a kafa tuttular. Yönetim, transferleri bir daha gözden geçirmeli, çünkü bazı oyuncular takımın geleceğinde yer almamalı. Zaha attığı gole çok sevindi, Kaan Ayhan'ın vuruşunda kaleciden gelen topu ağlara takipçiliği ile gönderdi. Üstelik atağı da başlattı. Ama maç boyunca hem vurdumduymazdı hem de Mertens, Ndomdele, Barış Alper gibi oyuncuları sürekli azarladı. Zaha'nın bu davranışı hoş görülmüyor. Okan Buruk kendisiyle konuşmalı çünkü attığı gole kadar sahada varlığı ile yokluğu belli değildi. Konyaspor'u, Konya'nın plaka numarasını taşıyan Abdülkerim'in attığı iki gol tüketti. Nelsson'la birlikte uyumlu oynadılar. Kaan'ı şans olarak görüyorum. Sağ bek, ön libero ve stoper oynuyor, ayağındaki bütün topları olumlu kullandı. Eyüp Aydın'ın sol ayağını ve vuruş şeklini beğendim. Alman kültürü ile yoğurulmuş... Okan Hoca, Eyüp'ün daha fazla süre almasını sağlamalı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
En uçta Barış olur 06.01.2024 Cumartesi
Kırmızı ve penaltı! 25.12.2023 Pazartesi
Ayakta kalan sadece 4 oyuncu vardı 21.12.2023 Perşembe
Özbek 2 yıl daha başkan olmalı 17.12.2023 Pazar
UEFA Avrupa Ligi motivasyonu 13.12.2023 Çarşamba
‘Komşu’dan hakem vermek nereden çıktı! 11.12.2023 Pazartesi
Daha farklı olabilirdi 09.12.2023 Cumartesi
İkinci yarıda doğruyu buldu 03.12.2023 Pazar
Müthiş mücadele alkışlanır 30.11.2023 Perşembe
Mertens, G.Saray’ın oyun aklı 26.11.2023 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA