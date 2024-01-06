06 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Levent Tüzemen En uçta Barış olur
LEVENT TÜZEMEN
En uçta Barış olur

En uçta Barış olur

06.01.2024, Cumartesi
İcardi'siz oynamak, Galatasaray'ın oyun hafızasına zarar verebilir. Ghezzal'ın darbesiyle topuğundan sakatlanan ve iğne ile maçlara çıkan İcardi, gol yollarında yeterince faydalı olamamıştı. Riyad'da Galatasaray'ın otelinde görüştüğüm Doktor Yener İnce, İcardi'nin yüzündeki sakatlanmayı bana şöyle anlattı: "Verilmeyen penal pozisyonunda Djiku, İcardi'nin yüzüne yumruk atıyor ve gözünün içindeki kemikte çatlak meydana geliyor. Yine İcardi'nin Djiku ile girdiği kafa topunda aldığı darbe, hasarı büyütüyor. Şaşırdığımız nokta, çenesini direğe çarptığında yüzünde bir kırık yaşanmaması…"

ZAHA-MERTENS ALTERNATİF
Bakambu, Afrika Kupası'na gitti ama Okan hoca, Halil'i santrfor olarak oynatmayacaktır. Elinde 3 alternatif var… Zaha'yı santrfor olarak kullanmak ya da geçen sene deplasmandaki Adana Demirspor maçındaki gibi Mertens'i santrforda görevlendirmek. Son şık ise milli takımda da zaman zaman görev yapan Barış'ı, golcü olarak düşünmek. Bunun için kadroda Okan hoca şu değişikliklere gidebilir; sağ bekte Ali Turap'ı sol bekte de Kazım'ı oynatabilir, göbekte Nelsson ile Abdülkerim görev yapar, Torreira'nın yokluğunda ise Kaan Ayhan-Ndombele ya da Kaan Ayhan-Kerem Demirbay ikilisi birlikte oynar. Barış santrforda görev alır, Kerem solda, Tete sağda, forvet arkasında da Mertens oynar. Benim için İcardi ve Bakambu'nun yokluğunda golcü olacak isim Barış Alper Yılmaz olmalıdır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kırmızı ve penaltı! 25.12.2023 Pazartesi
Ayakta kalan sadece 4 oyuncu vardı 21.12.2023 Perşembe
Özbek 2 yıl daha başkan olmalı 17.12.2023 Pazar
UEFA Avrupa Ligi motivasyonu 13.12.2023 Çarşamba
‘Komşu’dan hakem vermek nereden çıktı! 11.12.2023 Pazartesi
Daha farklı olabilirdi 09.12.2023 Cumartesi
İkinci yarıda doğruyu buldu 03.12.2023 Pazar
Müthiş mücadele alkışlanır 30.11.2023 Perşembe
Mertens, G.Saray’ın oyun aklı 26.11.2023 Pazar
Burak, Arda Turan’ı örnek almalı 18.11.2023 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA