LEVENT TÜZEMEN

Kırmızı ve penaltı!

F.Bahçe, öncelikle yenilmemek üzerine oyunu planladı ama kontrol G.Saray'daydı. Daha etkili hücum eden ama final vuruşlarında maalesef etkili olamayan bir G.Saray vardı. İsmail Kartal da Okan Buruk da 'ne şiş yansın ne kebap' durumuna düştü. İki teknik adam da maça müdahale etmek ve oyunu değiştirme konusunda yeterli hamleleri yapamadı. G.Saray, Cengiz Ünder oyundan çıkana kadar orta alanın kontrolünü elinde tuttu, İrfan Can kanada geçince F.Bahçe nihayet atak yapmayı aklına getirdi. Sonuçta G.Saray, bir derbide rakibinden daha etkili ve üstün oynadı, kaybetmedi. İsmail Kartal yenilmemeyi 'nasıl olsa devreyi lider bitirdik' diyerek kılıfına uydurabilir. Tadic, Dzeko ve Szymanski çok etkisiz kaldı. Aslında maçın kahramanı İcardi'ydi. Niye mi? Djiku'nun bir G.Saray hücumunda İcardi'ye attığı yumruğun karşılığı net kırmızı kart ve penaltıydı. Hadi Arda Kardeşler göremedi, VAR'daki Mustafa İlker Coşkun'un da galiba gözüne çapak kaçtı! Arda Kardeşler düdüklerini fazla kullanarak derbinin temposunu da hızını da mücadelesini de düşürdü. Arda Kardeşler, 'aman derbi üstüme kalmasın' endişesi ile en ufak temaslara ışık hızında düdük çaldı. Barış Alper çok çalıştı, iyi mücadele etti. Ziyech, Ferdi'nin çok fazla hücuma çıkmasına izin vermedi. Lucas Torreira yüreğini sahaya koydu ve savaştı. Kerem Demirbay teknik kalitesi ile öne çıktı. Nelsson-Abdülkerim ikilisi sakin ve riske girmeden oynamaya özen gösterdi. Zaman zaman Abdülkerim topla dribbling yaparken pas hatalarına da neden oldu. Ama derbinin tecrübeli kalecisi Muslera zihinsel olarak çok sakindi telaş yapmadı, zamanı doğru kullandı.

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