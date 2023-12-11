LEVENT TÜZEMEN

1 Aralıkgünü'da "Filistin'e desteğin cezası mı?" başlıklı yazım büyük ses getirdi. Bana ve Spor Müdürü Murat Özbostan'a yazı ile ilgili tebrikler geldi. Türkiye'nin Filistin'e destek vermesi, Avrupa'nın sessiz kalması, ABD'nin İsrail'i desteklemesi insanlık adına bana göre daha büyük vahşetti.diyoruz ama UEFA, Filistin'e destek veren kulüplere cezalar kesti. Bunun en ağırını Celtic taraftarı ödedi. G.Saray da hakem kıyımına uğradı.Bayern'in attığı ilk gol, iki kez incelendi... Gelen bilgiler ve görüntülerle golün ofsayt olduğu tespit edildi ama UEFA o görüntüyü maalesef ekrana getirmedi.Ve İspanyol hakem Sanchez takdir haklarını İngiliz ekibinden yana kullandı. Benim bu yazımdan sonra eski Ekonomi Bakanı ve G.Saray Kongre üyesi Işın Çelebi tweetler atarak UEFA'ya tepki gösterip hassasiyetini ortaya koydu. Erden Timur ile yaptığı görüşmede olayları anlattı ve sessiz kalınmamasını önerdi. Erden Bey de işin peşini bırakmadıklarını anlattı.B.Münih'in G.Saray'ı 2-1 yendiği maçtaki hakem hataları, UEFA adına bir skandaldır. Devler Ligi'nde ilk kez bir gol, iki kez kontrol edildi!G.Saray yönetimi, UEFA ile yaptığı görüşmede şu cevabı aldı:UEFA görmüş de G.Saray yönetimi, taraftarı, kamuoyu neden görmedi? Oysa UEFA, sitesinde pozisyonu gündeme getirip, yarı ofsayt programı ile de bizlere izletebilirdi!Örnek mi? Yıllar önce oynanan bir Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Şifo Mehmet'in vuruşunu Semih, kale içinden çıkarmıştı.Yıllar sonra bu görüntü Şansal Büyüka döneminde gündeme alınmış ve golde topun çizgiyi tamamen geçtiği ispatlanmıştı.Daniele Orsato bence Bayern Münih-Galatasaray maçına atanmalıydı. PortekizliNobre, ilk Şampiyonlar Ligi maçına Münih'teçıktı, bir sürü hata yaptı ve sonra dakendisine maç verilmedi. 48 yaşındaki Orsatodeneyimli, tecrübeli bir hakem. Amaaynı UEFA,yapargibi 35 yaşındaki Norveçliyi Manchester-Bayern maçına atadı. Norveç nereninkomşusu? Danimarka'nın değil mi!Bunları dile getirdiğimizde Türkiye'de rahatsız olan rakip taraftarlar var.Bakalım tecrübeli ile genç hakemin yöneteceği iki maç nasıl sonuç doğuracak.Ben G.Saray kollansın demiyorum. Hakemler adaletli maç yönetsin diyorum.Günümüzde sosyal medya çok etkili oluyor. İftira ve çamur atanlara, yalan beyanlara asla itibar etmiyorum! Ama bilgi dolu eğitici, öğretici ve uyarıcı yorumlara saygı gösteriyorum. G.Saray'ın sosyal medyası çok güçlü. Bence Kopenhag maçı öncesi G.Saray sosyal medyası her iki maçın adaletli yönetilmesi konusunda UEFA'ya mesaj yollamalı.UEFA, önemli adımlar atarak kupalardaki takım sayılarını arttırarak büyük hamleler yaptı. Ama bu hamleler görüntüde kalır, büyük kulüplerin lobileri ağır basarsa o zaman Ceferin konu mankeni olur.Harry Kane'in golü 3 dakika incelendi. İki kez kontrol yapıldı ama iptal edilmedi. Bu sırada VAR sisteminin arıza verdiği ortaya çıktı. Gol geçerli sayıldı.Mauro İcardi'nin golü enteresan bir şekilde geçersiz sayıldı.Davies ikinci sarıdan atılması gerekirken ihraç edilmedi.Uzatma süresi beklenenden çok az oldu.McTominay'ın 15. dakikada ceza alanı içinde koluna gelen top penaltı olarak değerlendirilmedi.Karşılaşma boyunca hakem kart konusunda standart göstermedi. Genelde İngiliz ekibi lehine kararlar verdi.43. dakikada Icardi'nin golü yarı otomatik ofsayt sistemiyle iptal edildi. Ekrana gelen milimetrik görüntü, kimseyi tatmin etmedi.