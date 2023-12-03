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LEVENT TÜZEMEN
İkinci yarıda doğruyu buldu

İkinci yarıda doğruyu buldu

03.12.2023, Pazar
Allah fukarayı sevindirmek işin önce eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş. Okan Buruk'un kadro tercihleri de bu söze benziyor. Okan hoca önce hatalı on biri sahaya sürüyor, sonra da doğru hamlelerle kazanıyor. Nasıl mı? 1-Tete ile Ziyech solda kol kola oynadılar ve verimli olmadılar. Tete bir pozisyonda Ziyech'in akıllı pasını mundar etti ve ayağındaki topu önde Kerem'e arkada bomboş İcardi'ye pas yapmayıp egoistçe harcadı.
hoca ne yaptı? İkinci yarı Tete'yi çıkarıp Barış'ı aldı ve ilk yarı kalesinin önüne otobüs çeken Pendik savunmasını deparlarıyla dağıttı. Tete çıkınca Ziyech rahatladı ve kritik kilit paslar attı. Ziyech'in kaleci Erdem'i çaresiz bırakan müthiş golünü kimse anlamadı! 2-Kazımcan'dan asla sol bek olmaz. Top kontrolü zayıf, pas yeteneği kısıtlı. Fizik gücü yetersiz. Orta yapamıyor. Ayrıca yere yatmaya bayılıyor.
Okan hoca doğru yaptı, Kazımcan'ı çıkardı ve Mertens'i aldı. Mertens iddia ediyorum, Galatasaray'ın oyun aklı. Belçikalı yıldız rakibe kendini unutturacak pozisyonlar alıyor. Ezbere pas atmıyor ve mükemmel çevre kontrolü yapıyor. Bakambu'nun takipçilikle attığı kafa golü öncesi attığı şut sert ve isabetliydi
3-Oliveira oyuna sonradan girdiğinde etkili oluyor. İlk on birde başladığında tutukluk yapıyor, kolay top kaybediyor, ortalarında isabeti tutturamıyor.
Okan hocanın Oliveira'yı çıkarıp ikinci forvet olarak Bakambu'yu oyuna alması Galatasaray'a galibiyet yolunu açtı. Okan hoca, Bakambu-İcardi formülünü düşünebilir. Çünkü İcardi tek kaldığında iki kişi tarafından marke ediliyor.
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