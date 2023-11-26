LEVENT TÜZEMEN

Mertens, G.Saray’ın oyun aklı

Milli takım arası Galatasaray'a fazlasıyla yaramış. Teknik direktör Okan Buruk, kendi ayarlarına dönmüş, çok maç oynayan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı'yı dinlendirip bir hayli kilo veren Tanguy Ndombele'yi ilk 11'e koydu. Ziyech&Tete kulübede otururken Barış Alper sağ kanatta görev yaptı. Ama en önemlisi Galatasaray'ın 10 numarası, gülen yüzü, arkadaşlarına sürekli enerji veren Mertens geri döndü. İcardi iyileşti, golle yeniden tanıştı, 2 asist yaptı. Mertens, iki mükemmel gol atarken İcardi'ye de asist yaptı. Sahada sadece Galatasaray oynadı. Alanya oynatmamak için otobüsü defansın önüne çekti. Türk futbolunun marka değerini 'geriye yaslan-bir gol bul-üstüne yat' anlayışıyla yükseltemeyiz. Yayın ihalesinde ücret neden düşük biliyor musun? Korkak, hücum etmeyen, risk bile almayan takımlar yüzünden. Cebelitarık Milli Takımı, 10 kişi kaldığı maçta Fransa'da Milli Takımı'ndan 14 gol yedi ama otobüsü asla savunmasının önüne çekmedi. Yani korkmadan, cesaretle oynamaya çalıştı. Zaha'yı toparlanmış buldum, istekli ve çalışkandı. Sadece coşkulu oynamadı. Takım arkadaşlarıyla da iyi anlaştı ve güzel oyununu şık bir golle süsledi. Ndombele, savaşçı kimliğiyle ön palana çıkarken ikili mücadelelerden galip geldi. Mertens, G.Saray'ın oyun aklı. Belçikalı yıldız, sahadayken İcardi-Zaha-Boey-Torreira çok daha etkililer. Çünkü Mertens, tecrübesiyle pozisyon almasını iyi biliyor ve arkadaşlarını yönetiyor. Sürekli tribünleri sahanın içine çekiyor. İcardi'ye attırdığı golde topa yaptığı deparla kestiği orta mükemmeldi. Okan hoca, Mertens'ten vazgeçmemeli.

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