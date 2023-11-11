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LEVENT TÜZEMEN
Avcı’dan tam isabet

Avcı’dan tam isabet

11.11.2023, Cumartesi
Konyaspor, Kadıköy'de Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 'kompakt' futbolu, Papara Park'ta sahaya yansıtınca müthiş pozisyonlar buldu ama atamadı. Berat ile Mendy orta alanda çok top kaybıyla oynayınca Trabzonspor hücum etmekte zorlandı. Ömür, Visca, Pepe ve Onuachu'ya Konyalı oyuncular yaptıkları baskıyla top aldırmadı. Trabzon geniş alan bulamadığı için Konya'nın savunma ağırlıklı oyununu aşamadı.
İlk 45'te kalenin dibinden golü kaçıran, topu üst direğe nişanlayan Calvo, Trabzon'un golcüsü Onuachu'nun attığı gole asist yaptı. Konyaspor yediği gol sonrası bozulmadığı gibi Trabzon kalesine cesurca ataklar yaptı. Rahmetli Cruyff'un sözüdür: "Futbol basit bir oyundur. Zor olan basiti oynamaktır." Prip'in kafayla attığı golde basit oynamadığı için Mehmet Can'ın kaptırdığı topun büyük payı vardı.
Trabzon'un galibiyete dönüşünde iki kişinin payı büyük:
1-Taraftarlarını maç öncesi, "Konyaspor zor takım. Sabırlı olun" diye uyaran Abdullah Avcı haklı çıktı. Yerine oturmadan maçı takımıyla birlikte oynayan Avcı, değişiklikleri de dantel örer gibi isabetli ve tam zamanında yaptı.
2-İki gole imza koyan Onuachu, uzun süre konuşulacak hatta Avrupa'da bile spor programlarını süsleyecek mükemmel bir topuk vuruşuyla golü attı. Bu vuruş İbrahimovic'in EURO 2004'te Porto'da İsveç Milli Takımı ile İtalya'ya attığı gole benziyor.
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