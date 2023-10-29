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Haberler Levent Tüzemen Kadro kurarken baskı yaşıyor
LEVENT TÜZEMEN
Kadro kurarken baskı yaşıyor

Kadro kurarken baskı yaşıyor

29.10.2023, Pazar
Dünyanın en güzel yönetim şekli Cumhuriyet'i Türkiye'ye armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, bu uğurda can veren başta dedem tabur komutanı Binbaşı Hilmi Tüzemen olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum. İlelebet yaşasın CUMHURİYET…
Zaha'nın bırakın süper halini normal halini bile göremedik. Ziyech fizik olarak tam hazır değil. Çalım kalitesi mükemmel olan Tete'nin form durumu maçına göre değişiyor. Kerem Demirbay tempolu ve temaslı oyunlarda pas hatası yaptığı gibi çabuk yere düşüyor. Zaha, Ziyech, Tete, Kerim Demirbay gibi gövdeli transferler Okan Buruk üzerinde kadro kurarken ciddi baskı yaratıyor. Okan Hoca, ısrarla bu oyunculara yer açmaya çalışıyor ama istediği verimi alamıyor. Benim görüşlerim; 1-Kerem solda oynamalı. Bu Zaha görüntüsüyle Kerem'i yerinden etmemeli.
2-Fiziksel istikrarsızlık gösteren Tete ile Ziyech sağ kanatta dönüşümlü olarak görev yapmalı. Galibiyet golünü atan Oliveira'ya sırt çevirmemek gerekir.
3-Savunmada Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozmak çok büyük hata olur. Abdülkerim hızlı kanat oyuncularını kovalayacak çabuklukta değil. Kaan Ayhan yerli olarak Lucas'ın ortağı olmalı. Savunmada oynarken de solda görev yapmamalı. Kaan'ın Abdülkerim ile uyumlu oynadığını gördük. Angelino olmayacaksa sağ bek oynayabilen Kaan sol beke çözüm olabilir.
G.Saray'ın bu sezon en önemli transferi tartışmasız Davinson Sanchez… Kolombiyalı yıldız Galatasaray savunmasını maestro gibi yönetiyor. Sakin oynuyor. Topu oyuna aklıyla sokuyor. Geriden oyunu kurarken isabetsiz pas atmıyor. Rize'de sakatlık adına kötü anıları olan Muslera, alınan kritik 3 puanda mükemmel oyunuyla göz kamaştırdı ve gemisini kurtardı. G.Saray'ın vasat kaldığı gecede Boey, Kerem ve Lucas çalışkanlıkları ile ön plana çıktı.
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