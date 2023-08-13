LEVENT TÜZEMEN

Torreira’sız olmaz

Lucas Torreira dönmediği sürece Galatasaray'ın oyun ritmi asla yerine oturmaz. Lucas kulübedeyse bana göre oynayacak demektir. Eğer oynamıyorsa Okan Buruk bir açıklama yapmalıdır. Çünkü Torreira, savunmayı rahatlattığı gibi hücum hattının çok fazla geriye gelmeden baskılı oynamasını sağlıyor. Torreira'sız Galatasaray kaptansız uçağa benziyor. Ayrıca Okan Buruk bir kez daha Kayseri sendromunu yaşadı. Okan hocanın aklı öyle karışıktı ki maç boyu müthiş top kayıpları yapan Berkan ile adam bile geçemeyen, kale önünde inanılmaz pozisyonlar harcayan, rakiple girdiği mücadeleleri bile kazanamayan Barış Alper'e tahammül etmesi şaşırtıcıydı. Kerem Aktürkoğlu, bu takımın yıldızı ama bir maçta kötü oynama hakkı var diye düşünüyorum. Üstelik Avrupa maçlarında Yunus oyuna girdikten sonra etkili olmuş, Galatasaray'ın hücum gücüne katkı sağlamıştı. Barış'ın yerine Yunus'u almamak, Kerem'in daha fazla yıpranmamasını engellememek Okan hocanın zaafıydı.

Madem Angelino oynayacaktı, yeni transfer olarak neden ilk 11'de başlamadı. Zaha'nın tam hazır olmadığını gördüm. Kerem Demirbay da çok ağır oynuyor, Galatasaray'ı ön tarafa geç taşıyor. İcardi, Galatasaray'a gelirken yönetimden daha güçlü bir kadro yapılmasını talep etmişti. Arjantinli yıldıza bir kez kafa topu geldi, onu da kaleci Bilal çıkardı. Ayrıca Kerem ile İcardi'nin çok iyi anlaştığını biliyoruz. Kerem'i, Zaha kenarda oynayacak diye ortaya almak hiç işe yaramadı. Oysa Kerem kanatta oynadığında İcardi'ye daha etkili paslar atabiliyor. Okan hoca bir puan aldığına üzülmesin, kaybetmediğine sevinsin.

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