LEVENT TÜZEMEN

GALATASARAY, kalitesi olarak Zalgiris'ten çok üstün bir takım. Ancak ne kadar idman yaparsan yap eğer doğal çime alışmışsan sentetik çimde oynamak kolay değil.

Zemin dezavantajına rağmen G.Saray'ın yediği gol affedilemez.

Çünkü ilk dakikadan itibaren Zalgiris, G.Saray'ı kendi sahasında çok adamla karşılıyor, kanatlardan hızlı hücumlarla golü kovalıyordu. Okan hoca kenardan bunu görmesine rağmen nedense takıma müdahalede geç kaldı.

Rakibin kapanması G.Saraylı oyuncularda 'Nasıl olsa kazanırız' rehaveti yarattı. G.Saray bence yerli oyuncu kalitesini bir daha gözden geçirmeli. Barış Alper, eğrisi doğrusuna gelen bir oyuncu. Bazen inanılmaz goller atıyor, bazen basitleri kaçırıyor.

Zaniolo, Yunus, Kerem ve Barış Alper birbirlerine dört yabancı gibiydi.

İnsan idmanda bile bu kadar kolay pas hatası yapmaz.

Özellikle Berkan kaptırdığı toplarla izleyenleri çıldırttı. Berkan- Barış Alper ile ikinci yarıya başlaması Okan hocanın hatasıydı.

Midtsjö ve Mertens'in girişiyle beklenen goller geldi. Ancak Galatasaray gibi büyük bir takımın 2-1'i bulduktan sonra maçı kapatması gerekirdi.

"Yenilen iki gol de basit hatalardan kaynaklandı.

Aslan, kendi sahasında taraftarının desteğiyle turu rahat geçer."