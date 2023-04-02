02 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Levent Tüzemen Derbi öncesi psikolojilerini bozdu
LEVENT TÜZEMEN
Derbi öncesi psikolojilerini bozdu

Derbi öncesi psikolojilerini bozdu

02.04.2023, Pazar
Midtsjö öyle bir gol attı ki, Nef Stadyumu bir anda bayram yerine döndü. Midtsjö öyle bir gol attı ki, psikolojik olarak G.Saray'ı ayağa kaldırdı. Okan Burak'a, arkadaşlarına ve G.Saray yönetimine Sırat Köprüsü gibi bir maçta dopdolu bir moral yükledi. Midtsjö öyle bir gol attı ki, derbi öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'G.Saray takıldı' sevinçlerini kursaklarında bıraktı ve onların psikolojilerini olumsuz etkiledi. Adana Demirspor, G.Saray adına maçı zorlaştıracak her türlü oyunu sahneye koydu. Sıkı defans yaptılar, Onyekuru ve Akintola ile çıktıkları hızlı deparlarla taraftarların yüreklerini ağızlarına getirdiler. G.Saray topa hakimdi ama Adana Demirsporlu oyuncular hep tehlike kokuyorlardı. Öyle ki Milli Takım'da şahane oynayan Rashica ile Kerem rakip ceza alanında inanılmaz top kayıpları yaparak olası pozisyonları engelledi. G.Saraylı futbolcular sanki ilk kez top oynuyormuşçasına acemice pas hatası yapıp, top kayıpları yaşadılar. İcardi'nin varlığı ile yokluğu belli değil. Adana Demirsporlu futbolculara hiç yakıştıramadım; çoğu pozisyonda kendilerini yere atıp dakikalarca kalkmadılar ve oyunu soğutmak adına her şeyi yaptılar. Okan Buruk'un değişiklik hamleleri çok doğruydu. G.Saray, Yunus ve Midtsjö sahaya dahil olduktan sonra oyunu çevirdi. Zaniolo, fiziki açıdan hazır olmamasına rağmen çok çalıştı. Sakin ve kaliteli bir penaltı attı. "G.Saray'ı kollayacak" denilen hakem Ali Şansalan, tedirgin bir maç yönetti. Kartlarında adaletli olamadı. Bu üç puan G.Saray'ın şampiyonluk yürüyüşünü perçinledi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Zaniolo zenginliği 12.03.2023 Pazar
Muslera dönmezse kaleci şart 06.02.2023 Pazartesi
Galatasaray’ın isyankârı Torreira! 02.02.2023 Perşembe
Lale Orta için eylem zamanı 01.02.2023 Çarşamba
Yönetime ve Okan Buruk’a çağrı! 22.01.2023 Pazar
Soru kalmadı! 18.01.2023 Çarşamba
Hücum gücü ile 3 puana 14.01.2023 Cumartesi
Yürekli oyun! 09.01.2023 Pazartesi
Psikolojik güç G.Saray’ın elinde 05.01.2023 Perşembe
Disiplini sağlamalı 30.12.2022 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA