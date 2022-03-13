LEVENT TÜZEMEN

Avcı’nın dokunuşu

Trabzonspor-Göztepe maçını izlerken oynanan oyundan büyük keyif aldım. İki taraf da kazanmak için açık oyunu tercih edince her iki kalede ciddi pozisyonlar oluştu. Özellikle ilk 45 dakikada pozisyon üstünlüğü Göztepe'nin elindeydi. Devşirme stoperlerden oluşan Trabzon savunması ciddi pozisyon hataları yaptı. Göztepe iki gol atarken en az net 4 gol fırsatını da kullanamadı. Visca'nın, Abdülkadir Ömür'e attırdığı goldeki asisti centilmenlik adına alkış aldı. Başka bir oyuncu olsaydı; kendi gol atmayı dener, pas bile vermezdi… Bakasetas ve Hamsik gibi oyuncuların yokluğunda Trabzon, oyunu yönetmekte zorlanıyor. Nwakaeme ve Abdülkadir'in bireysel çabaları takımı ayakta tutuyor. Göztepe'nin mücadelesi göz okşadı ama hücumdaki oyuncuların kalitelerinin yetersiz oluşu daha fazla gol bulmalarını engelledi. Geniş ve yetenekli bir kadroya sahip olmak büyük avantaj. Trabzon sezon başından beri bu kaliteyi çok iyi kullandı. Abdullah Avcı antrenör takımı yaratmanın başarısını skor olarak geriye düştüğü maçlarda bizlere gösterdi. Avcı'nın Cornelius'u çıkarıp Djaniny'yi koyması Trabzon'un hücum anlayışına derinlik, hız ve çabukluk kazandırdı. Son haftalarda orta alanda oynayan Abdülkadir, Trabzon'un pas kalitesini artırırken hücuma sağladığı destek Trabzon'a 3 puan olarak yansıdı. Visca'nın asistinde yaptığı koşu, ikinci golünde aldığı pozisyon ve vuruş kalitesi mükemmeldi. Onca eksiğe rağmen Trabzon, takım uyumunu, oyuncuların mükemmel yardımlaşmasını sahaya yansıtıyor… Geriye düşseler bile "Biz bu maçı kazanırız" felsefesi ile oynamaya devam ediyorlar.

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