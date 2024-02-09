İSKENDER GÜNEN

Uzadıysa sorun var!

Ligde bulunduğunuz durumdan dolayı bu sezon Türkiye Kupası çok önemli. Çünkü Avrupa kupalarına katılabilmek adına en kısa yol bu. Rakip 1. Lig'den gelen Gençlerbirliği. Fakat bir başka gerçek var ki 1. Lig'in 8. sırasında olan takıma karşı 90+6'da beraberlik golü ve uzatma dakikalarının ilk yarısının son dakikalarında attığınız gol ile turu geçiyorsunuz. Bu da demek ki sorunlar var. Bu maçın kırılma anı rakip 1-0 önde olduğu ikinci yarıda Nzaba'nın Trabzonspor'un sol kenarından getirdiği topta Oltan'la değerlendirilemeyen pozisyon. Gençlerbirliği ikinci golü bulsa, çok daha farklı bir durum ortaya çıkabilirdi. Abdullah Avcı'nın maç öncesi konuşmalarının altına imza atılır. Çünkü güzel oyun zeminlerin güzel olduğu yerde ortaya çıkar. Ama Gençlerbirliği maçında zeminin kötülüğüne rağmen Melih'in 40 metre top sürüp Trabzonspor ceza alanı içerisinde savunma oyuncusunu oyundan düşürüp attığı golde savunma oyuncularının yetersizliği yok mu? Orta alanda Mendy, Umut ve Bardhi… Mendy oyunun sadece savunma tarafında olan biri. Umut var mı yok mu belli değil. Bardhi'nin ise pas hataları üst düzeyde ve ofansta takıma katkı yapmaktan çok uzak. İkinci yarı yeni transfer Meunier'in girmesinden sonra ise sağ kenarda daha etkin atak girişimleri oldu. 90+6'daki beraberlik golünde de Meunier'in katkısı büyüktü. Çok zor da olsa çeyrek finale kalmak büyük önem taşımakta. Çünkü oyundan çok Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu düşündüğümüzde sonuç büyük anlam taşıyor.

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