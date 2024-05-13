İSKENDER GÜNEN

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Başrol Onuachu’nun

Başrol Onuachu’nun

13.05.2024, Pazartesi
İstanbulspor haftalar önce ligden düşen bir takım. Ligin bitmesine 3 haftalık süreç var. Trabzonspor için Türkiye Kupası'nı almak ve ligi 3. sırada bitirmek gelinen sezon için büyük bir hedef haline geldi.
Maçın başlangıcından sonra 1 dakikalık süreçte gelen iki gol. Başrolde ise her zaman olduğu gibi Onuachu. Transfer edildikten sonra şu an takımın bulunduğu yerde en büyük katkı yapan oyuncuların başında. Sakatlığı ve Afrika Kupası'nda olduğu maçlarda Trabzonspor'un ön tarafında sorunlar öne çıktı. Çünkü Enis Destan'ın, her ne kadar yetenekli bir oyuncu olsa da gerekli yeterliliği gösteremediğini düşünüyorum.
Bu maçta bir başka gerçek var ki, Meunier bu takım için çok önemli bir isim olduğu gerçeğini gösterdi. Visca ile ikili oyunlarda geldiği günden bu güne kadar atak girişimleri ve de gole verdikleri katkılar çok fazla. Meunier'nin attığı golde Visca'nın görüş özelliği öne çıktı.
Sonuçta alınan 3 puan, bu maç için rakibinin bulunduğu durum göz önüne alındığında normal. Artık ligin bitmesine 2 maç var. Başakşehir ve Ankaragücü. Bu maçlardan alınacak puanlar lig sıralamasında çok etkili olacaktır. Ama bir başka gerçek var ki Trabzonspor, beklentilerin uzağında bir sezon olmasına rağmen sezonu 1 kupa ile bitirebilir.
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