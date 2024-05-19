İSKENDER GÜNEN

Onuachu takımın olmazsa olmazı

Trabzonspor'un bu sezon koşulları düşündüğümüzde iki hedefi vardı; Süper Lig'i üçüncü bitirebilmek ve de Türkiye kupasını almak. İlki gerçekleşti… Lig hedefi tamam.… İlk yarıda temponun artmadığı ve daha çok orta alan mücadelesinin olduğu bir maçtı. Mendy'nin hatası sonucunda Berkay'ın girdiği gol pozisyonundan başka Başakşehir'in duran toplarla pozisyon üretmeye çalıştığını gördük. Trabzonspor'un rakip alanda atak girişimleri üretkenlikten uzaktı. Başakşehir kalesine attığı şutun dakikası 37… Bunun da en önemli nedeni, orta alanda gerekli organizasyonu bir türlü gerçekleştiremediler. İstenilen oyun olmasa bile bazı futbolcular var ki bir anda ortaya çıkıp sonucu değiştirebilecek yeterlilikte. Trabzonspor'un bugün geldiği yerde en büyük pay, sağ kenardaki birliktelik. Visca ve Meunier'in uyumu, zaman zaman Bardhi'nin de bunlara katılımıyla bu sezon üretilen gol pozisyonları ve sonuçlanmasının en büyük pay sahibiler. İlk yarının son dakikalarında Visca'nın mükemmel pası, Meunier'in asistiyle Onuachu ile gelen gol… Doğaldır ki böylesi bir maçta öne geçmek, moral motivasyonunuzu üst düzeye çıkartarak ikinci yarıya daha güvenli çıkmanızı sağlar. İkinci devrede oyunu kontrol eden ve bazı tehlikeler dışında rakibe gol pozisyonu vermeyen bir Trabzonspor vardı. Ama dün bir kez daha görüldü ki Onuachu bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Sörloth ve Cornelius gibi iki önemli oyuncudan sonra gelen Onuachu'nun o zamanki kadro zenginliğinden daha alt seviyedeki bugünkü takımda çok büyük katkılar yaptığı düşüncesindeyim. Dün de attığı golden başka oynadığı oyunla rakip savunmayı en fazla rahatsız eden isimdi. Orta alandan gerekli yardımı görmemesi- ne rağmen attığı golle üç puanı getirdi.

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