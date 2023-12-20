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İSKENDER GÜNEN
Özellikle kaos çıkarıyorlar!

Özellikle kaos çıkarıyorlar!

20.12.2023, Çarşamba
Üzüntü duymamak mümkün değil. Güven ortamının tamamen yok olduğu bir süreci yaşıyoruz. Önce Ankaragücü-Ç. Rizespor maçı sonrası yaşananlar lige büyük bir darbe vurduktan sonra İstanbulspor- Trabzonspor maçında konuk takımın attığı golden sonra İstanbulspor başkanının takımını sahadan çektiği bir an izledik. Görünen o ki sorunlarımız çok büyük. Böylesi güvensiz bir ortamın olduğu bir lig nasıl biter, nasıl sonuçlanır bunu bilebilmek ne yazık ki olanaklı değil. Gelinen nokta daha önceki yıllarda yaşanılan süreçlerin bugüne yansıması. Amaç reyting ise bu reytingi alabilmek için yalan yanlış yorumların her hafta gündeme gelmesiyle, sağduyulu olması gereken başkan diğer yöneticilerin kendi yanlışlarını bir kenara bırakarak taraftara şirin görünmek adına yaptıkları popülist yorumlar bizleri bugüne getirdi. Bu da her maç sonrası kendi yaptığı yanlışları bir kenara bırakarak başka yöne çevrilmesi için bir araç oldu.Bugün gelinen noktada bugün tartışmamız gereken futbol camiası içerisinde olan herkesin şapkayı önüne alıp düşünmesi gerekmektedir. Çünkü hakkaniyetli bir lig düşünceniz varsa takım, kulüp, oyuncu gözetmeksizin doğru ve gerçekçi yorumlar yapmak bir zorunluluktur. Bu da güven ortamını beraberinde getirecektir. Eğer bugünkü gibi bir güven ortamı gerçekleştirilmezse bundan sonraki her maçta aynı sorunlar devam eder ve bu da Türk futbolu için bir kaosu ortaya çıkarttıktan sonra bugünleri mumla ararız.
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