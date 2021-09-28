İSKENDER GÜNEN

Serkan Kırıntılı engel oldu

Trabzonspor'un topa sahip olduğu ve de baskı kurduğu bir oyun oynandı. Ama bir takımın bu kadar baskı kurduğu maçta ilk yarıda daha üretken olması gerekirdi.

Alanyaspor, Bülent Korkmaz'ın gelmesiyle bir değişim içine girdi. Oyunu kendi alanında kabul ederek orta sahayı savunmalarına yakın kurdular. Trabzonspor'u eksik yakaladıklarında ise öne çabuk atak girişimlerinde bulunup gol aradılar. Konuk takım, bunların birinde kaleci Uğurcan'ın hatasından kaynaklı öne de geçti. Trabzonspor'un bireysel anlamda yetenekli oyuncuları var. Nwakaeme, Bakasetas, Hamsik, Djaniny gibi... Alanyaspor, bu oyuncular topla buluştuklarında kademeli bir savunma anlayışı ile bordo-mavililerin silahlarını etkisiz kıldı. Özellikle ilk yarıda duran topta Cornelius'un attığı golden başka girilen gol pozisyonu yok. İkinci yarı çok daha fazla baskının olduğunu gördük. Özellikle oyunun son bölümlerinde Trabzonspor'un sonucu değiştirebilecek gol pozisyonu üretkenliği vardı. Kaleci Serkan, yaptığı başarılı kurtarışlarla bunlara izin vermedi.

Bu arada Hüseyin Türkmen'in ikinci sarı kartla kırmızı kart gördüğü pozisyonda verilen kırmızı kart bana göre ağırdı. Liderliğin yakalanacağı bir maçtı ama galibiyet golü gelmeyince bu kez de olmadı. Ancak 10 kişi kalmasına rağmen oyunun son dakikasına kadar mücadele gücü yüksek ve sonucu değiştirmek için elinden geleni yapan bir Trabzonspor gerçeğini kimse göz ardı etmemeli.

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