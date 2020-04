Dün okuduğunuz "" üzerine yazdığım yazıyı bitirdikten sonra, sevgili arkadaşım,aradım..Onun işi ve riski çok daha fazlaydı. Doğum yaptıracağı pek çok hastasının (Yani hamile kadınların) evine gidiyordu. Muayenehanesine gelebilenler ve hastaneye doğuma götürdüklerini de ekleyin..Nasıl virüs riski içinde bir çalışmadır bu.. Ve saati de yok.. Gecenin bir yarısı doğuma çağrılabilirsin.. "" dememe gerek kalmadı. Sesinden nasıl yorgun, hatta bitkin olduğu anlaşılıyordu, zaten.." dedim, onun yerine.. Coronavirüs bulaşmış hamileler var mıydı?. Onların bebekleri ne oluyordu..dedi.. "dedi.Açtım tabii hemen.. Şu ana kadar 10 yazısı var, Covid-19, hamilelik ve doğum üzerine..Hamilelikten doğuma, hatta tüp bebeğe dek, özellikle ilgili olanları tatmin edecek, sorularına cevap verecek bilgiler.. Dediğim gibi, hem takip ettiği Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel raporlarıyla kendi izlenimlerini birleştiren çok faydalı yazılar bunlar..Okurlar içinde hamile olanlar belki azdır ama, yakını hamile olan çok kişi vardır aranızda diye düşünüyor ve Dr. Banu'nun bloğundan iki önemli bölümü naklediyorum.

Şu ana kadar tüm dünyada yeni tip coronavirus teşhisi konanhastalık şiddetli seyretti.Henüz vaka sayısı az olduğu için yeni tip coronavirus teşhisi konan gebelerin bebeklerinin nasıl etkileneceği bilinmese de şu ana kadar doğan bebeklerin hiçbirinde virus saptanmadı.Bu yeni doğanların boğaz, göbek kordonunda virüs olmadığı gibi, bebeğin anne karnında içinde bulunduğu sıvıda ve anne sütünde de rastlanmadı.Yani anneden bebeğe dikey geçiş şu an için saptanmadı. Yalnız bu sonuç sadece gebeliğin geç haftalarında yeni tip coronavirus tespit edilen gebeleri kapsıyor ve vaka sayısı kesin sonuç için yeterli değil.Şimdilik yaklaşım, virüs tespit edilen gebelerin, doğum sonrası virüs temizleninceye kadar bebekle ayrı tutulup izole edilmesi şeklinde.Bu aradave yapılması gerekendi; yeni keşfedilmedi.El yıkama; bulaşıcı vakalarda ameliyathane personeli olarak giydiğimiz bu maskelerden çok daha koruyucu.Ve şunu da unutmamak lazım ki tüm virüsler dikkate alındığında dünya genelinde mevsimsel gribe bağlı ölümlerin de çok fazla olduğunu da unutmayalım ve ellerimizi tüm virüsler için yıkayalım...

-Doktor kontrolleriniz dışında evden çıkmayın.- Şu bir-iki hafta çok kritik; bulunduğunuz yerde kalın.- En iyi bağışıklık sistemi güçlendirici; uykudur. İyi uyuyun ve bol sıvı alın...Paniğe, endişeye gerek yok ama ciddiye almak da şart...

"Şu bir iki hafta çok kritik" lafına dikkat!..

Bill Gates'in başı dertte!..



Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in 2015 yılında, yani beş yıl önce yaptığı bir konuşma, YouTube'da yeniden patladı..

Gates bu konuşmasında "İnsanlık için en büyük yol olma tehlikesi, nükleer savaş değil, ortaya çıkacak yeni bir virüs salgını olacak" diyordu.

Yeniden yayınlanan konuşmaya tam 25 milyon yorum geldi.

Ama sizin tahmin ettiğiniz ve Gates'in umduğu gibi değil..

Başta Amerika'nın aşı karşıtları, milyonlarca komplo teoricisi Bill Gates'in, yani dünyanın en zengin adamının amacının, "Salgını küresel sağlık sistemi ve kontrolünü eline geçirmek için" koz olarak kullanmak olduğunu yazdılar, iyi mi?.

İddiaları.. Covid-19 virüsü, Bill Gates'in laboratuvarlarında yaratılmış.. Salgın dünyaya yayılınca aşıyı meydana çıkarıp, herkesi kontrolü altına alacakmış..

Gates'in sosyal medya ve televizyonlarda "Evinizde kalın. Şüphe ederseniz, test yaptırın. Aşıyı bekleyin" konuşmaları da bu amaca hizmet ediyormuş aslında..

Bunları söyleyen anti aşı ve anti Gatesçilerin başında kim var, tahmin edemezsiniz..

Ünlü Kennedy Klanının üçüncü kuşağı..

Başkan Kennedy'nin Adalet Bakanı yaptığı ve ondan sonra öldürülen kardeşi Robert Kennedy vardı ya. İşte onunla ayni adı taşıyan oğlu Robert Kennedy jr.

Kennedy ailesi yeniden siyasete dönüyor galiba.. Trump'a rakip olarak!.

Muhabirlik sanatı!.



Muhabirlik bir sanattır. Bu mesleğin en zor işidir.

Yetmez. Uzmanlık da gerektirir.

Galatasaray muhabiri Galatasaray'ı, sağlık muhabiri, sağlığı bilmelidir.

Niye yazdım..

Dün "Erhan Öztürk" imzalı ve "Cep telefonları bakteri yuvası" başlıklı haberi hem de Yavuz Donat'la paylaştığı 7. sayfamızın manşetinde gördüm.

Dikkat buyurun manşet haberi..

Erhan kardeşim, Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu ile konuşmuş ve yazmış.

Prof. Pullukçu diyor ki:

"Bakteri yuvası cep telefonlarını sabahları streç filme (yani plastik) sardıktan sonra akşam çıkarmak yeterli olacaktır.

Streç filmin koruyucu özelliği yeter." Ve ayni profesör, haberimize göre devam ediyor..

"Salgın dolayısıyla pek çok yurttaş plastik ürünleri tercih ediyor. Oysa tam tersi cam ürünler daha sağlıklı..

Yurttaşlar bu süreçte cam ürünleri tercih etmeli.." Hayda.. Yahu cep telefonu cam, streç plastik. "Camı plastikle kaplayın" diyen ayni Hoca değil mi?

Devam ediyor Prof. Dr. Pullukçu..

"Bu süreçte cam eşyalar yerine plastik bardakların tabakların kullanılması son derece yanlıştır. Çünkü, plastik yüzeyler cam yüzeylere göre virüsü daha uzun süre barındırıyor. Bazı araştırmalar plastik yüzeyler üzerinde 4 güne kadar, bazı araştırmalar ise plastik yüzeylerde 7 güne kadar bakterinin kaldığını söylüyor. Bu yüzden cam bardaklar, tabaklar çok daha sağlıklıdır!." Şimdi Ana Bilim Dalı Bulaşıcı Hastalıklar olan bir Hoca bu kadar saçmalayabilir mi?.

Plastik virüsü mü, bakteriyi mi daha çok barındıyor?.

Bir tıp profesörü, virüs ile bakteri arasındaki büyük farkı bilmez mi?.

Bilir mutlak.. Ama "sağlık" konusunda hiçbir fikri olmayan bir muhabir, alel acele aldığı notları, çalakalem yazarken, hiç bilmediğinden bu feci yanlışları yapar ve okurun kafasını allak bullak edebilir..

Peki, onun yazdığı aynen gazeteye girer mi?.

Hem de bu virüs günlerinde, sözüm ona virüs üzerine bir yazı, kılı kırk yarmadan bu ülkenin en çok okunan gazetesine konur mu?.

Ah TRT ah!.



Millet evde.. Başta ben, en ekran düşmanları bile TV başında.. Evde hep "müzik" istediğim için en çok açık olan kanal TRT Müzik..

Ama TRT Müzik sahipsiz.. Geçin yöneteni, denetleyeni bile yok..

Günlük programa bakıyorum sabahtan.. Sevdiğim bir şey varsa, kaçırmayayım diye..

Ama bizahmet bilgi yazmamışlar.. Mesela "30 dakika" diyor.. Bir sanatçıyla 30 dakika.. Ama kim?. O yok..

Yahu sevdiğim var, nefret ettiğim var. İlle başında mı bekleyeceğim.

Bu ne ayıptır. Minnacık bir bilgi esirgenir, ihmal edilir mi?.

"Biz büyük yerden torpilliyiz" diyen üç beş kişi ekranı parsellemiş.

Tamam. Peki tekrarlar neye göre seçiliyor.. Gelen tepkilerden bütün milletin hayran kaldığı "Pavorotti Anısına" niye tekrarlanmıyor ki, kaçıran izlesin, ya da kaydetsin?.

Ya şu "En sevilen 10" yetmezmiş gibi bir de "En sevilen 20!." İnenler, çıkanlar.. Her gün sabah, öğleden sonra iki defa.. İnenler, çıkanlar listesi..

Peki kim, neye göre seçiyor, bu nerde, ne zaman yayına konduğu bilinmeyen klipleri?.

Bir anket duymadık. YouTube izleme sayıları desen o da değil..

Biri oturuyor, tek başına indirip çıkarıyor. Biz de yutuyoruz öyle mi, TRT Müzik!.

Belhanda yıldızı!..



Galatasaray, daha 1 yıl sözleşmesi olan Belhanda'yı güya satmak istiyor ya. Yerseniz..

"Belhanda kalacak.

Onu durmadan ıslıklayan, yuhalayan taraftar heveslenmesin" diye yazdığım yazıya, her konuda konuşma meraklısı Başkan ve yakın arkadaşım Mustafa Cengiz'den "Gık" bile çıkmadı.

Yani haklıyım..

Dün Mehmet Özcan imzalı haberi okudum, spor sayfamızda..

Belhanda "Sözleşmemi uzatın, ücretimi indireyim" demiş, hiç utanmadan.

Adam, taraftarı uyutmak için satış listesine konsa bile kalacağından emin. Kulübün "Ekonomik durumu felaket. Futbolcular fedakarlık yapmalı" çağrısına pazarlıkla cevap veriyor..

Öyle emin, arkasından.

İstanbul'da keyfi öyle yerindeki, bir değil, çok sene kalmak istiyor üstelik.

Özcan'ın haberi bu.. Haber kaynağı da, hep yazdım.. Fatih Terim'in yardımcıları.. Onlar, istedikleri haberi sızdırıyorlar, her gazeteye yıllardan beri.

İtirazım yok. Muhabirlik için, içerde haber kaynakların olacak.

Ama üsluba itirazım var, Mehmet Özcan kardeşim. Haberinin içinde, "Takımın yıldızı Belhanda" ifadesi var. Lütfen "Sorunlu" demişsin, o ayrı da..

Belhanda kim, Galatasaray'ın yıldızı olmak kim?.

Geldiği günden beri, bir, tek bir maçını sen seç de birlikte izleyelim.

Göster bana, nasıl "yıldız"mış bu Belhanda?.

Metin Oktay başta yerli yıldızları geç.. Drogba, Sneijder, Hagi, Popescu gibi say say bitmez yabancı yıldızların arasına "Belhanda" adı yakışır mı?.

Senin yıldız(!)ın olsa olsa, "Galatasaray'ın Baş Belası Belhanda" olur..

Son bir soru daha..

Mevcut kadroda Belhanda "yıldız" ise, yıldız olmayanlar kim, hele bir söyle..

SEVDİĞIM LAFLAR

"Sözcükler tek başına insanı kırmaz. İnsanı yaralayan, sözcüklerin arkasına saklanan ikiyüzlülüktür.." Susana Tamaro



TEBESSÜM

Bugün tebessüm, Utku'nun eski dosyasından.. "Boşanmak, anlaşamayan çiftlerin anlaşamadıkları konusunda anlaşmalarıdır."