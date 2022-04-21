Ümraniye'de çocukların oyun oynadığı sırada elinde pitbull cinsi köpeğiyle basketbol sahasına giren bir kişi, eşek şakası yapmak isterken orada oynayan çocuklara korku, dehşet ve panik dolu dakikalar yaşatmıştı. Dün bu olayı kaleme alırken amacım,aslında Amerika'da zencileri linç etmek için kurulmuşbenzeri bizim yerliin,diyen, ünlü ve ünlü oldukları için sivil toplum lideri olarak, o çocuklara sahip çıkma durumunda olanları linç etmelerini de eleştirmiştim.Pitbull olayını Akşam gazetesinden korkunç resimlerle nakletmiştim.Akşamüzeri Ümraniye Kaymakamı'nın açıklaması elime geçti.Aynen şöyleydi.."Yazılı ve görsel basında 17 Nisan 2022 tarihinde yer alan 'Pitbull' cinsi köpeğin serbest bırakılması nedeniyle, yakınında bulunan çocukların korku ve paniklemesine dair görüntülerin incelenmesi neticesinde;Olayın 2021 yılının Mart ayında, İnkılap Mahallemizde bulunan Yamanevler Parkı'nda, (Ş.C.) adlı şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.Şüphelinin alınan ifadesinde, köpeğin kendisine ait olmadığı ve daha sonra öldüğü beyan edilmiştir.Konuyla ilgili olarak şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'Hayvanları tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma' suçu nedeniyle işlem başlatılmış olup, ayrıca 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/k maddesi uyarınca 14.982 TL para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."Hepsi bu kadar.. Gerçekten hepsi bu kadar..Hem de tasmasını parçalayıp çocuklara saldıran birkabul etmeyen savcıyı düşünün.. Bu ülkede hem de ne yorumlarla ne basit şeyler "silah" sayılırken, pitbull'un oyun sahasında çocuklara saldırmasına ceza için, eldeile ilgili tek madde olmadığından,na sığınan ya da sığınma zorunda bırakan bir Ceza Kanunu'muz var..O kanunda, Ruken'leri, Mahra'ları öldüren sahipsiz sokak köpek sürüleri ve çocuklara saldıran pitbull'lar için tek madde yok..Ama o çocuklara sahip çıkanyi mahkemelerde süründürmek için tonla madde var. Önüne gelen Tilbe için dava açıyor. Çocukları pota direkleri ve oyun sahası duvarlarına tırmandıran pitbull'a eşek şakası yapan Ş.C. için dava açan tek kişi yok.. O çocukların anne ve babaları dahil, çocuklarında kalabilecek ruhsal travmalar için maddi ve manevi tazminat davası açmamışlar.. İstanbul'da yüzlerce hukuk bürosu, binlerce avukat var. Biri çıkıp, o çocukların ailelerini bulmamış ve vekâlet almamış..Ama Tilbe'yi dava edenler için nerdeyse bütün baro emre amade..Bu olay mesela Amerika'da olsa, mahkemeye bile gitmeye gerek kalmaz, Ş.C. elinde vekâletle kapısını çalan her avukatla anlaşmak zorunda kalırdı, bir de vekâlet ücreti ödememek için.. Ödeyemezse hapse de girer çünkü..Bizde.. Bizde yasa yok..Ama sosyal medyada da sadece Ku Klux Klanlar yok!.lar da var..Dün sahipsiz sokak köpekleri ve ölümcül pitbull ve benzeri sahipli köpekler hakkında, tüm uygar dünya devletleri gibi bir yasanın acilen çıkarılması gerektiğini yazdığım, yeni Adalet Bakanımızve olayı adeta geçiştiren Ümraniye Kaymakamı da halkın verdiği yanıtları okusun istedim.. Ki onlar aslında benim de cevabım..Utanmasalar gazoz kapağı cezasıkesecekler. Bu adamın cinayeteteşebbüsten hapis yatması gerekiyorama bizim savcılar bırak kamu davasıaçmayı soruşturma bile açmıyor.Bu kadar kolay olmamalı. O zaman hasmı olan alsın bir pitbull, salsın hasmının üstüne. Pitbull adamı parçalayıp öldürsün, 14 bin lira ceza. Olur mu?15.000 TL cezayı peşin olarak ödediğinizde yüzde 25 indirim uygulanıyor. Bu da 11.200 TL olur.. "Köpeğim öldü" dediği için, köpeği 10 bin liraya satıp cezayı ödeyecek. Böylelikle hiç canı yanmayacak. Yani yaptığı yanına kâr kalacak.Köpek öldü diye yalan söylüyor. Cezayı ödemez. Verilen cezayı denetimli serbestlikle geçirir. O köpeği sonra sırıta sırıta gezdirmeye devam eder.Köpeğin öldüğü yalan. Bir de yalan beyan ve mahkemeyi yanılmaktan katlamalı ceza vereceksin.Yaralamaya ve/veya öldürmeye teşebbüs de var... Bilinçli, bilinçsiz olması da dahil edilmelidir... Sadece para cezası da yetmez, hapis cezası da verilmelidir...Pitbull silah sayılmalı ve cinayeteteşebbüsten yargılanmalı. Zaten opara cezasını da ödemeyecek.Bi çocuğu parçalasaydı eyyySavcı?. O zaman ne olacaktı ya dasenin çocuğun olsaydı?Köpeğin sahibi değilmiş. Dahasonra köpek ölmüş.Ağızlıksız her köpeğin sahibinepara cezası kesilmeli.15 bin lira az. Niye az diye sorarsanızAllah göstermesin o köpek çocuğuısırsaydı yüzünde ömür boyu iztaşıyacaktı. Herhangi bir organını parçalasaydıömür boyu engelli olarakyaşayacaktı. Onun için 15 bin değil 50bin ceza kesilmeli. Üstüne bir ay köpek kulübelerinin pisliğini temizleteceksin. O zaman tam olur.Hapis cezası şart bu mallara..Tabii, kaymakam da buna inandı!

***

Sahi inandınız mı Sayın Kaymakam?.

***

TEBESSÜM



Eğer bir şey 1000 lira iken, indirimde 750 lira olmuşsa ve siz almaya karar verdiyseniz, 250 lira kazanmış değil, 750 lira harcamış olursunuz.

***

SEVDİĞİM LAFLAR



Sonunda farkına vardım ki, hayatta ihtiyaç duyduğum insanlar, sadece kendi hayatlarında bana ihtiyaç duyanlardır. Onlara kendimden başka verecek şeyim olmadığı zaman bile.. Kirk Scott (Yaşam Danışmanı)