Allah korumuş da (Bu ülkede neyimiz Allah'a emanet değil ki), çocuklara fiziksel bir şey olmamış?. Peki ama ya ruhsal. O dehşet anlarının izleri hayat boyu ruhlarını sağlıklı bırakacak mı?. Kaç aile, tazminat davası açtı dersiniz?. Olsa duyardık!.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında, her türlüsü ile hemen tüm gazeteleri ilk defa birleştiren, ilk defa hepsine ayni manşetleri attıran bir şey var!. Rusya'nın sivil yerleşim yerlerini bombalaması ve bu bombalamalarda ölen çocuklar..Sadece bizim gazeteler değil.. Ulaşabildiğim bütün Batı medyası da savaştaki çocuk ölümlerini lanetliyor. Batılı liderler, savaşa en tarafsız kalanlar dahil,ne sebep olanları şiddetle kınıyorlar..Çocuklar, her şeyimiz.. İnsanlığın geleceği onlar.. Bunu ilk fark eden dünya liderlerinden biri de.. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, Cumhuriyet'e, o yolla da demokrasiye gidişin başladığı günüadadı ve o ulusal günededi..Bugün, bu ülke sokaklarında başıboş gezen köpekler ya da güya sahipli ve de tasmalıçocuklarda hayat boyu iz bırakacak ruhsal travmalar, depresyonlar yaşatıyor, yaralıyor, komaya sokuyor ve öldürüyorlar.Erzurum'da 6 yaşındakiyi köpekler parçaladı ve yediler..Yediler resmen.. O sahneyi bir gözünüzün önüne getirin.. Medyamızda tık yok..Antalya'da saldıran köpek sürüsünden kaçarken kamyonun altında kalanağır yaralandı. Önce bir bacağı kesildi. Sonra öldü.Olaylar üst üste gelir, sosyal medyadakidiyebileceğim linç etmek için birleşmiş trollerin korkusundan kimseler sesini çıkaramazken,birolma sorumluluğu içinde kendini ortaya attı.Şöyle dedi Yıldız...Ve 21. Yüzyıl Ku Klux Klanları hemen hareketegeçti. Yıldız'ı paramparça ettiler..Tabii, başka sivil toplum lideri ünlüler de var. Onlar da bu hengâmeden kendilerine pay çıkarmak isteyip, o günümüz Ku Klux Klancılarının peşine takıldılar ki,alsınlar..İki yakın arkadaşım, (Işıklar içinde yatsınlar)in yeğeni vein kızıdela dalgasını geçti..Anladınız.. Anahtar kelimeleradlı komedyen de kendinedüşeni yapmış..Amerika'da zencileri linç eden beyazlarılanetleyenler güya bu Nevşin'ler, Şahan'lar..İnsan hakları savunucuları ya güya.. Ama ülkemizde, çocuklarımız, geleceğimiz çocuklarımız vahşice parçalanıp öldürülür, yenir yutulurken gık çıkarmayan da bunlar.. Çıkaranla dalga geçen, onu lanetleyenler de bunlar..Günlerdir bekliyorum.. Bu defa diş sıkıp bekliyorum,dedim ve ondan bekledim..Dün Sevgilikardeşim, köşesinden manşetten girdi..Nevşin ve Şahan "Anahtar kelimeler" kullanıp toplumdan taraftar toplamaya çalışmakla itham etmişlerdi ya.. Bu ikisinin lafları Yıldız'a güyaolmuştu ya, argo tabiri ile.. Hani bir elinizi yumruk yapar, öbür avcunuzun içi ile bu yumruğun tepesinediye vurursunuz ya. O işaretin adıdır,Mevlütdiye başlık atmış yazısına..Kapağı bu defa, sosyal medya Ku Klux Klancılarına yalakalık yapan Nevşin ve Şahan' a yapmışlar.Yapan kim?.Antalya'da önce bacağı kesilen, sonra ölen Mahra'nın annesi Derya Pınar.. Ve iştesözleri.."Anahtar kelimeleri yazıyorum.Hadi gülmeye devam edin."..Ve Mevlüt başka gazeteler ve köşelerde pek izine rastlamadığım tüm bu bilgileri verdikten sonra diyor ki..Benim bir soruluk eklemem var, Mevlüt'e..Bu soruyu Sevgilie soruyorum..mı derdin,mu?...Ve şimdi sayfamızdaki resimlere bakın.. Fazla bir şey koymayacağım sayfama ki, bu resimler büyük büyük yayınlansın..Bir pitbull sahibi, tasması ile(!) dolaşmaya çıkardığı köpeğiyle mahalledeki basketbol sahasında oynayan çocuklaraşakası yapmaya karar vermiş, köpeği ile oyun sahasına dalmış.Çocuklar, korkunç dişlerini zorlayarak saldırmaya çırpınan köpekten dehşete kapılmışlar.diye bağırmışlar, güya mahallenin abisine.. Kendilerini tellere atmaya davranırken, bir de pitbull'un tasması kopmaz mı?. Köpek o vahşi dişlerinden salyalar saçarak çocuklara koşmaya başlamaz mı?.Kimisi potaya tırmanmış, kimisi tel örgülere.. Dehşet ve panik içinde tırmanırken tepe üstü düşseler ve beyin kanaması geçirseler.. Kolları bacakları kırılsa..Hiçbiri olmadan, bilmem ne abi, köpeğini yakalamış.. Yakalamış da, çocukların geçirdiği travmanın beyinlerindeki izleri ne olacak?.Hayat boyu ruhsal sağlıklı yaşayacaklarının garantisi var mı?.Bir çocuk ruh doktoru ile konuşun bakalım..

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Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde, sokakta başıboş dolaşan sokak köpeği sürüleri göremezsiniz.Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde pitbull gibi vahşi ve öldürücü köpekler, sokaklarda, caddelerde, insan içinde tasmalı da olsa dolaştırılmazlar.Bizde serbest. Çünkügöre yazılan yasalarımızda sadece HayvanHakları var..İnsanlar, ölümleri, çocuklarının ölümleri pahasına, sokak köpekleri ve ölümcül pitbull'larla yaşamaya mecbur..Sayın Adalet BakanımızLütfen, ama lütfen, birkaç uzmanınızı ABD,İngiltere, İsviçre, İtalya, Fransa (Bu ülkelerinhepsine defalarca gittim ve sokaklarında tasmasıztek köpek görmedim. Pitbull'u hele tasmalıda görmedim) gibi ülkelere gönderin. İncelesinler, gelsin size rapor versinler..Onları dikkate alarak,'yi, sadecedeğil,veaçısından dadüzeyine yükseltecek bir yasanın hızla çıkarılmasını sağlar mısınız?Bu konu, işleri güçleri oy, dolayısıyla sosyal medya olan belediyelere bırakılacak şey değil..Başka Rukiye'ler, başka Mahra'lar parçalanıp köpeklere yem olmadan Sayın Bozdağ!.Lütfen elinizi çabuk tutun!.Lütfen!.