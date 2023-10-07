Muhalefet cephesinin, özellikle CHP'nin Türkiye tasavvurununtan öteye gitmediğini bilmeyen var mı?Terör yuvalarına karşı sınır ötesi harekâtımız hakkında çıtı çıkmayan bir cephe işte!Ama hep şunu yazdım:Ne demek istediğimi bugünlerde herkeskendi gündelik hayatında ve özellikle iş ortamındayaşadıklarından anlıyordur.Kendini muhalif diye sunan ama aslındabu cephe maalesefyol açtı. Kritik nokta orası...

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çok ilginçti.Batı Bloku'nun tavrı hakkındaki şu sözleri sadece Rusya'yı değil, bence her devleti doğrudan ilgilendiriyor: "Düzeni değiştirip yeni kurallar koyacağız diyorlar.Bu küstahça ve sömürgeci bir tutumdur. Bu hakkı nereden alıyorsunuz?"

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Dostum Dr. Mehmet Akif Şimşek yazdı geçenlerde:

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'yi övmek isteyenler beni güldürüyor...En songibi bir cümle okudum.Şaka mısınız?"Aşkınlık" varmış filmde; yani transandantal bir özellik taşıyormuş.Hangi filme gittiniz siz? Bu kelimeyi sözlükte özel olarak mı aradınız?Anlayacağınız arkadaş filmde bir türbulmuş...Nasıl? Nuri Bilge Ceylan filmlerinin belki en

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Cannes jürisi zaten Türkiye'de geçen bir öyküde "örgüt" lafı edilmesinde bile büyülenir, "Hah işte!" der, ödülü yapıştırır.Fakat size ne oluyor?

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Semtimde iki çok büyük market var.Bir aydır dikkatimi çekiyor;hep bomboş...Tam oraya sapacakken başka tarafa dönüyor marketi gezenler...Geçen hasattan kalma yağlar bile tüketiciyi kaçırtıyorsa, yeni sezon nasıl olacak kimbilir!

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Bak şimdi! Tanpınar'ın Yağmur şiirindeki dizeleri geliyor aklıma: