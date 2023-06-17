Şuraya not düşmüş olayım...çok yakında "iklimkrizi"nin global birsağlık sorununadönüştüğünü ilanetmeye hazırlanıyor...diye bir şeyi önümüzekoyup yine devasa yetkilerine dayanarakbütün dünyayı hizaya sokmayakalktıklarında ne yapacağız; oturupdüşünmekte fayda var.

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Geçen pazartesisorunumuzu yazdım, hatırlarsınız.Okurlarım sağolsunlar, ülkenin dört bir yanından yağmur gibi mesaj yağdırdılar. O arada yeni Milli Eğitim Bakanı'mız Yusuf Tekin de esas meseleninolduğunu vurguladı, sevindim, umutlandım.Meğer bir desorunumuz varmış ki, fena!Neler neler anlattı öğretmen dostlar...Çocuğu 1. sınıfa giden bir velinin sınıf öğretmenine gidip "Çocuğum okuyup yazmayı öğrenmek istemiyorsa zorlayamazsınız, ister öğrenir, ister öğrenmez" dediği bir ortam...

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Öğretmenlerden dinlediklerimden sonra bundan artık emin değilim.

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bir kafede oturmuş laflıyorlar. Yaşlar 45-60 arası...Masadaki iki erkek sinmiş, ağızlarını açsalar kadınlar hemen sözlerini kesiyor.Konu tabii kiBir süre sonra tükeniyor ve başka bir konuya geçiyorlar: Sürekli hayatından şikâyet eden, etrafı kötüleyeninsanlardan kaçmak gerektiğini konuşmaya başlıyorlar.hiç akıllarından geçirmiyorlar.Oysa her sandık vakti geldiğinde halk da bu toksik sosyal kesimediyor işte...

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konusunda apaçık rakamlara ihtiyacımızvar.Ne oluyor yahu?

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Uzun bir aradan sonra Netflix'te zevkime ve arayışıma uygun bir dizi buldum.Elena Ferrante'nin 2019'da piyasaya çıkanromanını dizi yapmışlar; şahane olmuş.Dizinin her bölümüne yayılmışçok sevdim.Dizide Giovanna'nın "Günah diye bir şey yok" diyen arkadaşlarına söyledikleri aklımda kalmış: "Günah vardır: Dostluğun olmadığı, sevginin olmadığı ve güzel bir şeyin boşa gittiği yerde günah vardır."