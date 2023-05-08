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HAŞMET BABAOĞLU
Hiç şüphesiz hüsrana uğrayacaklar

Hiç şüphesiz hüsrana uğrayacaklar

08.05.2023, Pazartesi
Ne zaman demokrasimizi önemsediler?
Hiçbir zaman...
Ne zaman halkın tercihinin sandıktan çıkıp iktidarda "cisimleşmesi"ni kabullendiler?
Hiçbir zaman...
Ne zaman Türkiye'nin "iyiliği"ni ve "dirliği"ni ciddiye aldılar?
Hiçbir zaman...

***

Türkiye demokrasisini sürekli kesintiye uğratan darbelerin ardında onların olduğunu bilmeyen mi var?
Batı medyası ve siyaset mahfillerinin birdenbire "demokrasi havarisi" kesilmelerine gülüp geçelim artık!
Onların laflarını ciddiye alan bizdeki "kolonyal kahyalar"a da sandıkta hak ettikleri cevabı verip yolumuza devam edelim...

***

"Erdoğan seçimi kaybederse Türk halkı daha özgür, daha korkusuz ve zaman içinde daha müreffeh olacak" diye yazmış The Economist.
Hani dalgınlık anımıza rast gelse...
Özgürlüğümüzü, korkularımızı ve refahımızı düşündüklerine inanacağımızı sanıyorlar.
Oysa biliyoruz ki...
Türkiye'nin "bağımsızlık yürüyüşü"nden korkuyorlar; üniter devlet ısrarımızdan korkuyorlar; global rekabetten yüksek pay almasından deli gibi korkuyorlar...
Bazen içerideki siyasi acentalarının sırtını sıvazlıyorlar, bazen aba altından "savaş" ve "bölünme" sopası gösteriyorlar.

***

Demokrasi diye diye dünyanın dört biryanında milyonlarca insanı öldürdüler, malum. Şimdi "küresel demokrasi mücadelesi" lafını seviyorlar ya...
Kastettikleri şu: Her ülkede yeni Zelenski'ler bulup yeni Ukraynalar üretmek...
Avrupa, akıl öğretiyor!..
Hangi Avrupa?
Beyaz Saray'ın finosu olmuş; türlü şaklabanlıklarla durumu idare edip ayakta kalmaya çalışan Avrupa...

***

Der Spiegel dergisi de kapağındaki fotoğrafta Erdoğan'ın oturduğu Sultan Abdülaziz'den yadigar koltuğun üzerindeki hilali kırıp parçalamış...
Bak sen!
Boşuna "geçen yüzyılda takılıp kaldılar, hesaplar kapanmadı" diye söylenip durmuyoruz...
Osmanlı'ya ne yaptılarsa, şimdi Türkiye Cumhuriyeti için akıllarından aynı şeyler geçiyor.
Avuçlarını yalarlar.
Geçti o günler.
Bugün, yarın, hep...
Öyle ya da böyle ama mutlaka hüsrana uğrayacaklar.

***


AYNA
Hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın. Hz. ALİ

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