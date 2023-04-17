ister istemez 14 Mayıs'a odaklandık.Lakinönümüzdeki yazve sonbahara bakıyor...Nabızlar yüksek...Yumruklar sıkılı...Dünyanın tepe noktalarında aynı cümle yankılanıyor: "Böyle sürmez, süremez!"Bizim için de 15 Mayıs'tan sonrasını belirleyecek ipuçları bu cümle içinde saklı...

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Malum, Fransa sokaklarındaki hareketlilik durmak bilmiyor.Emeklilik yasası ülkenin her kentini ateşe atacak bir isyanın tetikçisi olabilir belki ama gerçek sebebi olabilir mi?Belki de "" diye sormak gerek.Bana kalırsa, Macron bu konuda bir işaret verdi.Hollanda'da Nexus Institute'a gitti ve orada öğrencilere yaptığı konuşmada baklayı çıkardı: "

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Sürekli vurguladığım bir nokta var, malum.Birbirine bağlı fakat ayrı hatlarda ilerleyen iki çatışma alanı var...İki ajanda...: Bütün dünyayı ateşe atabilecek kıvamdaki Ukrayna-Rusya savaşı ve yaklaşan global finans krizi...Farkında mısınız bilmem; ikinci ajanda çok hızlı ilerliyor ve biz hep başımızı öte yana çevirip görmezden geliyoruz.Mesela Washington'un cinsiyet değiştirme ameliyatına rıza göstermeyen ailelerinden çocukları uzaklaştırıp devlet korumasına alınmasını sağlayacak yasayı yürürlüğe sokmak üzere olduğunu biliyor musunuz?Bu hız karşısında "" tavrının bir anlamı yok, tehlikesivar!

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Bu arada...

Çin, Brezilya Devlet Başkanı Lula ile birlikte gelen heyete covid testi yaptı. Test yapan görevliler yine astronot kıyafetliydiler...

Hani bitmişti Covid?

Ha bir de Macron'un hocası, Rothschild ailesinin "resmi" düşünürü J. Attali var: Birden çıktı ve "en geç Ağustos'ta uluslararası finans krizi başlayacak" dedi...

Bir yere not edin bunları...

Sonra üzerine yine konuşacağız...

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NOT DEFTERİ



Her birimizin, hiç var olmadığı ve sadece var olma numarası yaptığı uzun dönemler vardır. ( THOMAS BERNHARD / Sarsıntı )