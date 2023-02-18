Belediyeler ne iş yapıyormuş, anladık mı?Bana kalırsa, "yerel yönetim" sistemini en baştan elden geçirmenin tam zamanıdır. "Demokratik temsil" ve adil çözümler üretme mekanizmasının doğrudan belediye bürokrasisi tarafından sıfırlandığını bilmeyen yoktu, şimdi sonuçlarını acı biçimde görüyoruz. Hiç kızmayın! Gerçek bu...Suçu sadece müteahhitlere yükleyip dosyayı kapatamayız.

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ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha gördük. Ama servis sağlayıcı şirketler işin bu yönünü umursuyorlar mı, orası şüpheli...Felaketin ilk anında iptal oluyorlar ve toparlanmaları günler alıyor. Cılız bir altyapıları var.Bu son uyarı olmalı!

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, çeşitli anketlerdearasında ilk beşegiriyor."Pes artık" dediniz belki de.Bu anketlerin içinde biraz manipülasyon vardır şüphesiz ama ortaya çıkan tablo tuhaf değil.Bilmiyor muyuz ki...sonranün oklavası bu hamuru düzlüyor,şekillendiriyor...Tarkan'ı geçtim,kelimesinin ne anlama geldiğini doğru düzgün anlatacak kaç kişi kaldı?

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Hele metanetlerini koruyup doğru düzgün açıklamalar yapacağını beklediğiniz bilim adamları halleri çok fena!..Delirmiş halde, saç baş yolarak zoom yayını yapanlar, TV'ye çıkıp ağızlarından köpükler saçanlar, sabah söylediğini akşam yalanlayanlar...Bilimi el birliğiyle çöpe çevirdiklerinin farkında değiller.

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Biri mesaj atmış: "Tekbirden rahatsız değilim ama enkazdan çıkartılan depremzedeye saygısızlık ediliyormuş gibi geliyor.Onun tıbbi ve uhrevi ihtiyaçlarını göz ardı etmemeli!"Enkazdan çıkartılanların sıcağı sıcağına söylediklerinden de rahatsız oluyordur, eminim.

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Dünya da iyice tuhaflaştı...meselesi hiç hafife alınacak türdenbir şey değil.Koskoca ABD'nin Başkanı basın toplantısında "vurduk" açıklaması yapıyor ama neyi vurdunuz, kim bunların sahibi sorularına cevap vermeden kaçıyor.