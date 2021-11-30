Kemal Bey, Kılıçdaroğlu yani...Bu takıntının eşi, benzeri aransa bir tek'de bulunur.İlginç, değil mi?Ama bu konuya girmeden önce dünyanın ahvaline bakalım...

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Devletler, toplumlar, coğrafyalar kıpır kıpır...Demokratik müzakere ortamı, partiler siyaseti falan bu hiper kinetik ortamınolmaktan çıkmak üzereler.İttifaklar gevşiyor...Yeni dostluklar, yeni düşmanlıklar beliriyor.

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İşte bu ortam içinde Batı'da bizi de çok yakından ilgilendiren iki ana eğilim dikkat çekiyor.krizi fırsat bilip yenidenrolüne dönmek istiyor.aslında basit bir AB'den çekiliş operasyonu değildi, bu planın temel aşamasıydı.İkinci aşama da Doğu Akdeniz ve Körfez ülkelerinde eski etki kabiliyetini harekete geçirmek oldu.

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Brexit sırasında Soros, "Avrupa uyanıp kendine gelmekte geç kalırsa tarih sahnesinden silinir" demişti.Berlin'in sıkıntısı bu...ABD, Rusya'ya düşmanlık yoğunlaşsın istiyor amaçatışma ortamına yatırım yapıyor.

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Önce "Hendek olayları"nda, sonra da 15 Temmuz'da iyice belirginleşen bir gerçek var...Adlandırmaktan kaçınamayız.Defalarca yazdım...Dikkat eden fark eder...Bizim muhalefetdünya yansa dilegetirmez. Doğu Akdeniz'de haklarımızıarayışımıza karşı çıkışı da bundandır.Ama aynı muhalefet (komik kaçacağından korkmasa) Manş Denizi'nde balıkçı kavgasına bile girmeye hazırdır.

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Londra, Berlin, Washington, Moskova, Pekin...

Hepsi bir güç...

Ama şunu da biliyoruz...

Dünya altüst oluyor, kaçış yok!

Türkiye ise bu merkezlerin hepsine belli bir uzaklıkta ve kalıcı bir bağımsızlık pozisyonu arıyor.

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AYNA

Düşmanı çevreleyin ama, onun için bir çıkış yolu bırakın, aksi takdirde ölümüne savaşacaktır. (SUN Zİ / Savaş Sanatı)