İsrailliler Tel Aviv'de ateşkes için sokaklara döküldü! Katil Netanyahu'ya tepki: "Masada bir anlaşma var bunu imzala"

İsrailliler, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından birden fazla noktada hükümetlerinden ateşkes anlaşmasını imzalaması talebiyle gösteri düzenledi. Yaklaşık 200 kişilik İsrailli grup, "Masada bir anlaşma var bunu imzala", "Hiçbir bedel esirler için çok değildir", "Artık yeter", "Refah'a saldırı=esirleri öldürmek" yazılı pankart ile afiş, döviz ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin resimlerini taşıdı. Katil İsrail polisi, Batı Kudüs'teki gösterilere güç kullanarak müdahale etti. İşte kare kare o anlar...