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İsrailliler Tel Aviv'de ateşkes için sokaklara döküldü! Katil Netanyahu'ya tepki: "Masada bir anlaşma var bunu imzala"

İsrailliler, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından birden fazla noktada hükümetlerinden ateşkes anlaşmasını imzalaması talebiyle gösteri düzenledi. Yaklaşık 200 kişilik İsrailli grup, "Masada bir anlaşma var bunu imzala", "Hiçbir bedel esirler için çok değildir", "Artık yeter", "Refah'a saldırı=esirleri öldürmek" yazılı pankart ile afiş, döviz ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin resimlerini taşıdı. Katil İsrail polisi, Batı Kudüs'teki gösterilere güç kullanarak müdahale etti. İşte kare kare o anlar...

Giriş Tarihi: 08.05.2024 00:14 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 00:16
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İsrailliler Tel Aviv’de ateşkes için sokaklara döküldü! Katil Nenyahu’ya tepki: Masada bir anlaşma var bunu imzala

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri akşam saatlerinde, İsrail ordusunun Refah kentine saldırısını protesto etmek için Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önündeki Menahem Begin Caddesi'nde toplandı.

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İsrailliler Tel Aviv’de ateşkes için sokaklara döküldü! Katil Nenyahu’ya tepki: Masada bir anlaşma var bunu imzala

"MASADA BİR ANLAŞMA VAR BUNU İMZALA"
Yaklaşık 200 kişilik İsrailli grup, "Masada bir anlaşma var bunu imzala", "Hiçbir bedel esirler için çok değildir", "Artık yeter", "Refah'a saldırı=esirleri öldürmek" yazılı pankart ile afiş, döviz ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin resimlerini taşıdı.

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İsrailliler Tel Aviv’de ateşkes için sokaklara döküldü! Katil Nenyahu’ya tepki: Masada bir anlaşma var bunu imzala

İsrailliler, "Hepsini getirin", "Anlaşma şimdi" "Masada bir anlaşma imzalayın" diye slogan attı.

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İsrailliler Tel Aviv’de ateşkes için sokaklara döküldü! Katil Nenyahu’ya tepki: Masada bir anlaşma var bunu imzala

Göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri temsilen bir tabutta ateş yaktı. İsrail polisi, göstericilerin yaktığı tabutu söndürdü.

İsrailliler, zaman zaman Savunma Bakanlığı önündeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu. İsrail polisi protestoya müdahale etmedi, göstericiler olaysız dağıldı.

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İsrailliler Tel Aviv’de ateşkes için sokaklara döküldü! Katil Nenyahu’ya tepki: Masada bir anlaşma var bunu imzala

BATI KUDÜS'TE GÖSTERİLERE POLİS MÜDAHALESİ

İsrailli aktivistler, Batı Kudüs'teki Yafa Caddesi'nden Başbakanlık Çalışma Ofisi yakınlarındaki Paris Meydanı'na yürüdü.