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Haberler Galeri Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! "3 harflilerle evlendim" diyen Döndü stüdyoda

Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! "3 harflilerle evlendim" diyen Döndü stüdyoda

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Programa Afyonkarahisar'dan katılan 31 yaşındaki iki çocuk babası Gökhan Bulut, "Üç harflilerle evliyim" iddiasında bulunan karısı Döndü Bulut'un 22 Nisan'da kayıplara karıştığını açıkladı. Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ekibi, Döndü hanımı buldu. Kayınvalide Naciye hanım, "Gelinim birden 7 dil konuşmaya başladı. Onu hocalara götürdük. İstifra etti içinden 3 harfliler çıktı." dedi. Stüdyoya gelen Döndü hanım ise canlı yayında kayınvalidesi ve eşiyle yüzleşti. Öte yandan Gökhan Bulut'un verdiği o görüntüler tüyler ürpertti. İşte Esra Erol'da milyonları ekrana kilitleyen olayın detayları…

Giriş Tarihi: 07.05.2024 21:51 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 22:20
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Türkiye Esra Erol’daki bu görüntüleri konuşuyor! 3 harflilerle evlendim diyen Döndü ilk kez stüdyoda!

ATV'nin reytingleri altüst eden Esra Erol'da programında bu hafta yaşananlar yine seyirciyi ekrana kilitledi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu görüntüleri konuşuyor! 3 harflilerle evlendim diyen Döndü ilk kez stüdyoda!

Programa Afyonkarahisar'dan katılan 31 yaşındaki iki çocuk babası Gökhan Bulut, karısı Döndü Bulut için "Üç harflilerle evliyim" iddiasında bulundu.

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Türkiye Esra Erol’daki bu görüntüleri konuşuyor! 3 harflilerle evlendim diyen Döndü ilk kez stüdyoda!

Gökhan bey yaklaşık bir yıldır eşinin ruh sağlığının yerinde olmadığını sürekli hocalara götürdüklerini söyledi. Gökhan Beyin getirdiği görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

ESRA EROL DÖNDÜ HANIMI BULDU
Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ekibi, Döndü hanımı bulduklarını söyledi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu görüntüleri konuşuyor! 3 harflilerle evlendim diyen Döndü ilk kez stüdyoda!

"İSTİFRA ETTİ İÇİNDEN 3 HARFLİLER ÇIKTI"
Döndü'nün kayınvalidesi Naciye Hanım, "Döndü ve oğlumun ilk başta evlikleri çok güzeldi. Döndü oğlumla çok mutlulardı. Her istedikleri yere gidip geziyorlardı. Ben Döndü'yü 2023 yılında 2,3 günlüğüne Mersin'e gönderdim. Bu gitti, kız kardeşi, ile oğluma uzaklaştırma açıp ardından boşanma davası açtı. Sonra Şırnak'a gitti. Döndü Şırnak'a gitmeden önce hiçbir şeyleri yoktu. Sonra hasta oldu. Gelinim birden 7 dil konuşmaya başladı. Onu hocalara götürdük. İstifra etti 3 harfliler çıktı ve düzeldi." dedi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu görüntüleri konuşuyor! 3 harflilerle evlendim diyen Döndü ilk kez stüdyoda!

DÖNDÜ HANIM STÜDYODA!
Döndü Hanım tüm bu görüntülerin bir sene öncesine ait olduğunu, burada ilaç içmiş bir halde olduğunu, şimdiki hali ile şu anki halinin çok farklı olduğunu, kendisini mahvedenin kocası ve kayınvalidesinin olduğunu, şimdiki hali ile şu anki halinin çok farklı olduğunu, kendisini mahvedenin kocası ve kayınvalidesinin olduğunu belirtti.