Seçil Erzan davasında yeni iddianame! Mağdur sayısı yine arttı | O tarihte hakim karşısına çıkacak

Yüksek kar getirili "Fatih Terim fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, 27 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya, bir yeni iddianame daha eklendi. Böylelikle davada mağdur sayısı 28'e yükselirken, Seçil Erzan için istenen hapis cezası ise 90 yıldan 295 yıla çıkmış oldu. Öte yandan Erzan, o tarihte tekrar hakim karşısına çıkacak. İşte detaylar...