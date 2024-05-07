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Seçil Erzan davasında yeni iddianame! Mağdur sayısı yine arttı | O tarihte hakim karşısına çıkacak

Yüksek kar getirili "Fatih Terim fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre, 27 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya, bir yeni iddianame daha eklendi. Böylelikle davada mağdur sayısı 28'e yükselirken, Seçil Erzan için istenen hapis cezası ise 90 yıldan 295 yıla çıkmış oldu. Öte yandan Erzan, o tarihte tekrar hakim karşısına çıkacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.05.2024 18:07 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 18:29
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Seçil Erzan davasında yeni iddianame! Mağdur sayısı yine arttı | O tarihte hakim karşısına çıkacak

Seçil Erzan davasında flaş bir gelişme yaşandı.

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Seçil Erzan davasında yeni iddianame! Mağdur sayısı yine arttı | O tarihte hakim karşısına çıkacak

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak bir yeni iddianame daha hazırlandı.

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Seçil Erzan davasında yeni iddianame! Mağdur sayısı yine arttı | O tarihte hakim karşısına çıkacak

Soruşturmayı yürüten savcılıkça hazırlanan, iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

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Seçil Erzan davasında yeni iddianame! Mağdur sayısı yine arttı | O tarihte hakim karşısına çıkacak

ERZAN KAPALI ÇARŞI'DAN PARAYI ALMAYA BANKANIN LOGOLU ARACIYLA GELMİŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cüneyt Demir şikayetçi olarak yer aldı.

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Seçil Erzan davasında yeni iddianame! Mağdur sayısı yine arttı | O tarihte hakim karşısına çıkacak

Demir ifadesinde Seçil Erzan'ın kendisine arkadaşı vasıtasıyla ulaştığını, Çorlu'da hesap açmak yerine İstanbul'da müdürü olduğu şubede hesap açması için ikna ettiğini anlattı.