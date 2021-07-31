İki gün içinde 13 ilde onlarca yerde orman yangını çıkmış ama birtakım alçak Instagram hesaplarıdiye görüntüler atıyorlar. Akıl, mantık umurlarında değil... Kim bunlar? Sakın pek özel operasyon hesaplarından söz ettiğimi sanmayın! Bildiğiniz, alkışladığınız, hararetle takip ettiğinizodaklanmış hesaplar daha çok...

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Bir de yaşını başını almış fakat ruhu ergen kalmış tipler var. Şezlonglarına uzanıpdiye mesaj atıyorlar. Muğlaklık ve parlaklık en sevdikleri şey... "Mesajı gönder" tuşuna bastıktan hemen sonra da şöyle diyorlardır: "Görevimizi yerine getirdik, şimdi denize!.."

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Dünya Ekonomik Forumu,projesine bayılmış, kendi medyasında göklere çıkartıyor. Milyonlarca km gidebiliyor, yakıt sarfiyatını en yüksek seviyeye çıkartıyorlarmış. Son safha yol testleri de tamamlanan bu TIR'ları gelecek yıldan başlayarak Amerikan otoyollarında görebilirmişiz... Neden sürücüsüz?Aslında kelime yanıltıyor. Demek istiyorlar ki,Tabii buna sadece ABD'de 60 bine yakın TIR sürücüsü açığı olduğunu da eklersek, "yapay zekâ"nın ekonomik mesih olarak gösterilmesi iyice anlam kazanır... Önemli not: Dünya Ekonomik Forumu'nu PLANDEMİ'nin "düşünce kuruluşu" sayanlar var.

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Okumuşsunuzdur... Birkaç gün öncemuazzam yatı ve arkadaşlarıyla Bodrum'a gelmiş. Birnda yemek yiyip 80 bin lira hesap ödemiş.çi Bill Gates'ten; küresel ısınmayı ve "sıfır karbon emisyonu"nu dilinden düşürmeyen tuhaf adamdan söz ediyorum... Sevgili dostum Bülent Korman bana gönderdiği mesajında şöyle dalgasını geçiyordu: "Sonra, her nedense, Süveyş Kanalı'na gidip oralarda açığa demirlemiş. O gemi ve herhalde üstündeki helikopter vs. sıfır emülsiyonlu arıtılmış sidikle çalışıyordur...

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Yıllar sonra tekrarokumaya düştüm.Boğaz'da sakin bir köşe buluyorum.Çay, kahve ve Aruoba'nınkitapları: