Tam üç gün boyunca..Soğuk sıcak dinlemeden günün aydınlanmasıyla beraber ilk işim hemenoldu.Bakalım, bir hafta önce toprağa serpiştirdiğim tohumlar filizlenmiş mi?Acaba kuşkonmazım ve sardunyalarım hala yerlerinden memnun mu?işte bu sorularıncevaplarıydı.Oysa son birkaç yıldır, orada burada dolanmaktan küçük dairemi nasıl da ihmal etmiştim! Aramızda soğukluk oluşmuştu.Şimdigönlümü yeniden kazanıverdi.

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Üç adımlık da olsa, bahçeli bir evde oturan arkadaşlarım da aynı haldeydilerMesajlaştık karantina döneminde.İçimizdeki "sıkıntısını bastıran fotoğraf eşliğindekişu soru mesela, negüzeldi: "Geçen yıldan paketlerdekalmışsalgın endişelerimize ilaç gibigelmişti.Küçük çocukları olanlar için o toprak parçaları bir anda "nitelikte oyun parklarına dönüştü.

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Şimdi görüyoruz; emlakçılar bir ağızdan aynı şeyleri söylüyorlar: "Şaşırdık mı? Hayır!Çünkü anladık ki...Esas sorun balkonları camlarla kapatmak da değilmiş mesela.Sorun, mimarlarıniçin hiç kafa yormamalarıymış.Sorun, orayı bir türçevirmekmiş.Bir tanıdığım mart başında karar verdi, yığdığı eşyaları kaldırdı, kapalı balkonunu minik bir seraya çevirip neler neler yetiştirdi. Artık gözlerinin içi gülen bir adam.

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Salgın sırasında sadece dünyayı değil...İtiraf edelim ki...İtalyan balkonlu (kimisi Fransız balkon diyor) apartman dairelerinin gülünç aldatıcılığına...Azıcık bahçe olsun diye tonla para döküp şehir dışına çıkmak zorunda bırakılmaya...az saydırmadık içimizden...Umarım, bu düşünme çizgisini terk edip eski tas eski hamam ""lere geri dönmeyiz.