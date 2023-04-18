Seçimin farklı grupları

HDP'nin Millet İttifakı'na destek vereceğini hepimiz uzun süredir öngörebiliyorduk. Bildiğimiz şey, bu desteğin nasıl bir formülle sunulacağı ve bu desteğin nasıl bir sonuç üreteceğiydi. HDP, cumhurbaşkanlığı için aday açıklamadı ve Kılıçdaroğlu'na neredeyse en açığından destek vermiş oldu. Bir tek ittifaka girmediği kaldı. Bunu öğrendik. Ancak bunun üzerinden nasıl bir sonuç çıkacağını henüz öngöremiyoruz. Veya en azından tartışmalı öngörüler var diyebiliriz.

HDP'nin açık desteği tabii ki Kılıçdaroğlu için bir avantaj olabilir. Ama bu şekliyle farklı sonuçlar da doğuracağını düşünenler var. Özellikle ulusalcı ve Atatürkçü seçmenin bu konudan rahatsız olduğu ve CHP ile Kılıçdaroğlu'ndan uzaklaştığı iddia ediliyor.

Doğru olabilir. Belli bir kesimi HDP ile ilişkilerin rahatsız ettiği söylenebilir. Ama bunun çok yüksek oranda olduğunu şahsen düşünmüyorum. Daha doğrusu bu durumdan rahatsız olanlar varsa bile onlar zaten konumlarını şimdiye kadar çoktan değerlendirmiş olmalı.

Ben, bu tür seçmen gruplarının zaten belli bir süredir CHP'den İyi Parti'ye, son iki ayın içinde de İyi Parti'den Memleket Partisi'ne doğru kaydığını düşünüyorum.

Bu kitleler genel haliyle muhalif veya en azından kararsız seçmenler olarak görülebilir. Ancak muhalif olsa bile Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemiyor oldukları görülüyor. Gerektiğinde İyi Parti'ye, gerektiğinde Memleket'e kayıyor ama CHP'ye dönmüyorsa bu oyların özenle kendisini kenarda tuttuğunu söyleyebiliriz. Yani bu oylar halihazırda Kılıçdaroğlu'ndan uzak duran oylar. Diğer CHP seçmen kitlesinin HDP gibi bir sorunu olduğuna ben inanmıyorum.

Yapılan anketlerin geneline güvenecek olursak İnce ve Oğan gibi isimlere oy vereceğini söyleyip onların seçilemeyeceğine inanan yaklaşık yüzde 6'lık bir kitle var. Yani oy vereceği adayın kazanamayacağını düşünüyor ama yine de o adaya oy vereceğini söylüyor.

Bu aslında bir protesto oyu olarak bile görülebilir. Ancak dikkat ederseniz bunlar apolitik bir kitle de değil. Aksine politik fakat arayış içerisinde.

Yine anketlere bakılacak olursa bunların yaklaşık yüzde 40 kadarı ikinci turda Erdoğan'a oy vereceğini dile getiriyor. Yani toptan muhalif seçmen değil.

İşte bu nedenle ben seçim esnasında asıl kilit grupların bunlar olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık yüzde 6'lık bir kitle. Onun içinden kendi seçmenini geri çekebilen kazanacaktır.

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