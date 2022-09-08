Yunanistan Dışişleri Bakanıdedi.Bunadiye cevap vermeyecek Türk yoktur.Türk solu işte bu nedenle debirçok başka nedenin yanısıra...Çünkü bize ısrarlaolduğumuzu söylediler.Hatta bir ara, imparatorluğun merkez ülkesine, Arnavutluk'u yani en kıyıda köşede kalmışeyaletini rehber gösterecek kadar da zırvalamışlardı...Fransız kaşığıyla Türk maması yediklerinden,gibi sömürge aydınlarının sömürgelikten yeni kurtulmuş ya da kurtulmaya çalışan ülkeler için düşündükleri reçetelere bel bağlıyorlardı...diyorlardı.Kazın ayağı öyle değildi.Biz gariban değildik.Burası batık bir imparatorluğun mirasçısıydı.Bütün görkemi, bütün cafcafı, arkasından da bütün bozgun iklimi, bütün moral bozukluğuyla...Kemalistler istedikleri kadar aksini iddia etsinler, bu böyleydi.de ona göre olacaktı tabii.2002 yılında öyle bir patladı ki, yirmi yıldır dinmiyor.Bunları söyledik, kötü kişi olduk.ın niçin kazandığını ve niçin gene kazanacağını da göremiyorlar.

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Böyle olduğu için de dış politikaya hepdüzeyinde baktık.Ordumuz Kıbrıs'a demokrasi götürmek için falan çıkmamıştı. Biz Kuzey Kıbrıs'a hepgözüyle baktık.O sıralar hükümet ortağı olandiyordu...geri alıyorduk...Kürt ayrılıkçılığına gösterilen tepkinin bu kadar şiddetli olmasının da nedeniendişesidir.

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İmdi... Yeni bir Türk-Yunan savaşı çıkar mı?Çıkarsa... Çarpışmalar herhalde Trakya'da olmayacaktır. Hemen burnumuzun dibinde güçlü bir Amerikan yığınağı oluştu.Adalar üzerinde savaşılır ve işgelirdayanır.Diyelim ki birkaç kıytırık adayı ele geçirdik...(Girit'i geri alacak halimiz yok ya.) Türkiye buralardaki Yunan yığınağını ortadan kaldırmakla yetinir mi?Yoksa genefırtınaları mı estirilir?Pekine olacak?Oralarda Türk sayısı parmakla sayılacak kadar düşüktür...Gene birmi yapacaksınız?Bunları iyi hesapladınız mı?