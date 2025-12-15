Viral Galeri Viral Liste 118. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?

Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavına giren binlerce aday için bekleyiş başladı. Bugün yapılan sınavın ardından adaylar, 'ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. Sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar; aldıkları toplam puanı, doğru ve yanlış cevap sayılarını ile başarı durumlarını ayrıntılı şekilde görüntüleyebilecek. Gözler şimdi 118. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.12.2025 06:15
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından, adaylar puan bilgileriyle birlikte doğru–yanlış sayıları ve başarı durumlarını resmi sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre, 118. Dönem ÖGG sınavına ilişkin takvim netleşmiş durumda. Buna göre sınav sonuçlarının 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Kılavuzda yer alan diğer önemli tarihler ise şöyle:

16 Aralık 2025: Sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanması

17–19 Aralık 2025: Yazılı sınav sorularına itiraz süreci

26 Aralık 2025: Soru itirazlarının sonuçlarının duyurulması

02 Ocak 2026: Sınav sonuçlarının açıklanması

05–07 Ocak 2026: Sınav sonuçlarına itiraz başvuruları

08 Ocak 2026: Sonuç itirazlarının açıklanması

ÖGG SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi online işlemler sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, onlineislemler.egm.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bilgilerini kullanmak suretiyle sonuçlarını sorgulayabilecek.

