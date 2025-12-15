118. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre, 118. Dönem ÖGG sınavına ilişkin takvim netleşmiş durumda. Buna göre sınav sonuçlarının 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.