118. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavına giren binlerce aday için bekleyiş başladı. Bugün yapılan sınavın ardından adaylar, 'ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. Sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar; aldıkları toplam puanı, doğru ve yanlış cevap sayılarını ile başarı durumlarını ayrıntılı şekilde görüntüleyebilecek. Gözler şimdi 118. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.12.2025 06:15