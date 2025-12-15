Viral Galeri Viral Liste 2 güne dikkat! 8 kuvvetinde fırtına, sağanakla karışık kar yolda: Ankara, Erzincan, Sivas

2 güne dikkat! 8 kuvvetinde fırtına, sağanakla karışık kar yolda: Ankara, Erzincan, Sivas

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile birçok il ve çevresinde yağış beklenirken, bazı bölgelerde rüzgârın kuvvetini artıracağı bildirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.12.2025 07:11
2 güne dikkat! 8 kuvvetinde fırtına, sağanakla karışık kar yolda: Ankara, Erzincan, Sivas

Tahminlere göre Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz genelinde; Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri yağışlı geçecek. Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde ise akşam saatlerinde yağış görülecek.

2 güne dikkat! 8 kuvvetinde fırtına, sağanakla karışık kar yolda: Ankara, Erzincan, Sivas

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

2 güne dikkat! 8 kuvvetinde fırtına, sağanakla karışık kar yolda: Ankara, Erzincan, Sivas

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman 40-60 kilometre/saat hızla eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

2 güne dikkat! 8 kuvvetinde fırtına, sağanakla karışık kar yolda: Ankara, Erzincan, Sivas

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

2 güne dikkat! 8 kuvvetinde fırtına, sağanakla karışık kar yolda: Ankara, Erzincan, Sivas

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

SON DAKİKA