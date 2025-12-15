Viral
2 güne dikkat! 8 kuvvetinde fırtına, sağanakla karışık kar yolda: Ankara, Erzincan, Sivas
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile birçok il ve çevresinde yağış beklenirken, bazı bölgelerde rüzgârın kuvvetini artıracağı bildirildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.12.2025 07:11