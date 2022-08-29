Önce Melih Altınok kardeşimin dünkü yazısından şu satırları hatırlayalım:Altına imzamı atarım.Çünkü bunlar faşisttirler.Komünist de olsalar aynı kapıya çıkıyor. (Hem Kemalist hem sosyalist olmanın "" garabeti üzerinde bugün durmayacağım. "" düşünsünler.)Bunlara göre Atatürk peygamber, Nutuk kutsal kitap, Çankaya Köşkü Kabe'dir.(Hatırlarsanız, "Kabe Arab'ın olsun, bize Çankaya yeter" diye şiirler yazıyorlardı.) Faşistler "" anlamazlar.Eleştiriyle hakareti ayırdedemezler.Kendileri gibi düşünmeyen herkesi de yok etmek isterler.Bir faşist ile tartışılmaz.Çünkü kendisine laf anlatılamaz.

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Kimbilir kaç yüzüncü kere yeniden yazayım:Ben Atatürk düşmanı değilim.Yaptığım Atatürk'ün şahsını değil, "" bazı uygulamalarını eleştirmekten ibaretti.Çünkü işim budur, görevim budur.Bunu bırakıp Serenay'ın donunu yazacak değilim.Menderes dönemini de eleştirdim, Demirel'i de, bunların çok sevgili generallerini de, hazretler hiç üstünde durmadılar.Karta kaçmış bir faşist beni Atatürk düşmanı olarak etiketledi.Onun kadar kart olmayan bir başkası beni Kadir Mısıroğlu'yla aynı kefeye koydu. Oysa aramızda uçurumlar vardı.Türkiye'de insana bir etiket yapıştırırlar, ölünceye kadar çıkmaz.Hatta öldükten sonra da çıkmaz.

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Türkiye'de bir yazı yazılır, sonra "" diye bir yazı daha yazılır.Onu da yaptık ama para etmedi.Kendi karanlıklarında boğulsunlar.Orson Welles şöyle demişti:Şunu da iyi bilin:Bunlar demokrat falan değiller. Hiçbir zaman da olmadılar.Gelirlerse "" gelecekler ve terörestirecekler.Orasını burasını açan kızlar bu kavgada birer piyondur.

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Gün akşamlıdır, elbet biz de ölürüz.Meydan bunlara kalmasın yeter.