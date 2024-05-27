TOKİ’den anahtar teslim 1.182 daire müjdesi! En yüksek 1.535.328 TL! 2 ilde aylık  9.434 TL taksitle 2+1, 3+1 ev imkanı

ANKARA TOKİ KONUT SATIŞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara ili Beypazarı ilçesinde hayata geçirdiği 2. Etap 428 Konut Projesi kapsamında 113 konutu kura yöntemi ile satışa sunuyor. Ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat sunan bu proje, uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Kura yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlar, Beypazarı'nda modern ve konforlu yaşam alanları arayanlar için önemli bir fırsat yaratıyor. İşte başvuru detayları ve satışa sunulan konutlarla ilgili bilgiler...