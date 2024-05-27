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TOKİ'den anahtar teslim 1.182 daire müjdesi! En yüksek 1.535.328 TL! 2 ilde aylık 9.434 TL taksitle 2+1, 3+1 ev imkanı

Yılın ortalarına yaklaşırken, Türkiye genelinde ev sahibi olma hayali kuranlar için TOKİ, cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. TOKİ %25 peşinat ve 120 aya varan vade seçenekleriyle taksitlendirme imkanı sağlayarak, ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Şu anda 2 farklı ildeki projelerinde çeşitli daire seçeneklerini uygun fiyatlarla sunan TOKİ, konut taleplerini karşılamak için çaba harcıyor. İşte TOKİ'nin konut projelerine dair detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:30
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TOKİ’den anahtar teslim 1.182 daire müjdesi! En yüksek 1.535.328 TL! 2 ilde aylık  9.434 TL taksitle 2+1, 3+1 ev imkanı

TOKİ, ev sahibi olma hayali kuranlar için %25 peşinat ve 120 ay vade seçeneği ile sunduğu taksitlendirme avantajlarını duyurdu. Uygun fiyatlar, çeşitli daire seçenekleri ve geniş ödeme kolaylıklarıyla dikkat çeken TOKİ, konut sahibi olmayı kolaylaştıran cazip fırsatlar sunuyor. Projeler, 2 farklı ilde yer almakta olup, her ilde farklı vade ve fiyatlandırma seçenekleri bulunmaktadır. İşte il il fiyat ve başvuru detayları...

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TOKİ’den anahtar teslim 1.182 daire müjdesi! En yüksek 1.535.328 TL! 2 ilde aylık  9.434 TL taksitle 2+1, 3+1 ev imkanı

ANKARA TOKİ KONUT SATIŞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara ili Beypazarı ilçesinde hayata geçirdiği 2. Etap 428 Konut Projesi kapsamında 113 konutu kura yöntemi ile satışa sunuyor. Ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat sunan bu proje, uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Kura yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlar, Beypazarı'nda modern ve konforlu yaşam alanları arayanlar için önemli bir fırsat yaratıyor. İşte başvuru detayları ve satışa sunulan konutlarla ilgili bilgiler...

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TOKİ’den anahtar teslim 1.182 daire müjdesi! En yüksek 1.535.328 TL! 2 ilde aylık  9.434 TL taksitle 2+1, 3+1 ev imkanı

Satışa Sunulan Konutlar ve Başvuru Bilgileri:

📍Konut Sayısı: 113

📍Satış Yöntemi: Kuralı Satış

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TOKİ’den anahtar teslim 1.182 daire müjdesi! En yüksek 1.535.328 TL! 2 ilde aylık  9.434 TL taksitle 2+1, 3+1 ev imkanı

Başvuru Bilgileri:

📍Başvuru Tarihleri: 03 Haziran - 14 Haziran 2024 (E-devlet başvuruları 13 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir)

📍Başvuru Bedeli: 2.000 TL📍Başv

uru Yapılacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Ankara Beypazarı Şubesi

📍Başvuru Alınacak Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

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TOKİ’den anahtar teslim 1.182 daire müjdesi! En yüksek 1.535.328 TL! 2 ilde aylık  9.434 TL taksitle 2+1, 3+1 ev imkanı

Kura ve Sözleşme Detayları:

📍Kura Tarihi: 26 Haziran 2024

📍Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Ankara Beypazarı Şubesi

📍Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 01-05 Temmuz 2024

📍Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 09-12 Temmuz 2024 (Asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerini tamamlamasından sonra kalan konutlar için)