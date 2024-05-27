27 Mayıs 2024, Pazartesi
TOKİ'den anahtar teslim 1.182 daire müjdesi! En yüksek 1.535.328 TL! 2 ilde aylık 9.434 TL taksitle 2+1, 3+1 ev imkanı
Yılın ortalarına yaklaşırken, Türkiye genelinde ev sahibi olma hayali kuranlar için TOKİ, cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. TOKİ %25 peşinat ve 120 aya varan vade seçenekleriyle taksitlendirme imkanı sağlayarak, ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Şu anda 2 farklı ildeki projelerinde çeşitli daire seçeneklerini uygun fiyatlarla sunan TOKİ, konut taleplerini karşılamak için çaba harcıyor. İşte TOKİ'nin konut projelerine dair detaylar...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:30
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