Dünyanın en ölümcül sesi belli oldu! Duyanlar saniyesinde…

Bazen doğanın güçleri insan hayal gücünü aşacak kadar etkileyici olabilir. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ses seviyesi, sadece insan kulağının duyabileceği bir sınırdan çok daha öteye geçti. Bu olağanüstü durum, sesin sadece duymakla kalmayıp, potansiyel olarak yaşamı sona erdirebilecek kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Henüz keşfedilmiş en yüksek sesin bu etkileyici özelliği, bilim dünyasını büyülemeye devam ediyor.