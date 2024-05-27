27 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Dünyanın en ölümcül sesi belli oldu! Duyanlar saniyesinde…

Bazen doğanın güçleri insan hayal gücünü aşacak kadar etkileyici olabilir. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ses seviyesi, sadece insan kulağının duyabileceği bir sınırdan çok daha öteye geçti. Bu olağanüstü durum, sesin sadece duymakla kalmayıp, potansiyel olarak yaşamı sona erdirebilecek kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Henüz keşfedilmiş en yüksek sesin bu etkileyici özelliği, bilim dünyasını büyülemeye devam ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 08:37
  • 1
  • 7
Dünyanın en ölümcül sesi belli oldu! Duyanlar saniyesinde…

Yüksek desibeldeki seslerin öldürücü olabileceği fikri, birçok kişi için oldukça korkutucu olabilir. Bu nadir görülen durum, doğada gerçekleşebiliyor ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ses, gerçekten de ölümcül seviyedeydi. Bu olay, 27 Ağustos 1883'te Endonezya'daki Krakatoa Yanardağı'nın patlamasıyla yaşandı.

  • 2
  • 7
Dünyanın en ölümcül sesi belli oldu! Duyanlar saniyesinde…

Krakatoa Yanardağı'nın patlaması, adayı tamamen yok ederek 180 desibel (dB) ile tarihte kaydedilen en yüksek sesi üretti. Bu ses, 200 megatonluk bir bombanın patlamasına eşdeğer bir kuvvet açığa çıkardı. Patlamanın etkisi, 160 kilometre uzaklıktaki Jakarta'daki bir gaz fabrikasında 172 dB olarak ölçüldü.

  • 3
  • 7
Dünyanın en ölümcül sesi belli oldu! Duyanlar saniyesinde…

Patlama, yaklaşık 40 mil uzakta bir gemide bulunan denizcilerin kulak zarlarını patlattı. Ses o kadar yüksekti ki, 3000 mil uzaklıktaki Avustralya'daki Alice Springs'te bile duyulabildi. Oradaki çiftçiler, bu sesi bir tüfek sesi sandılar. Ayrıca, sesin dünyayı birkaç kez dolaşmayı başardığı da kaydedildi.

  • 4
  • 7
Dünyanın en ölümcül sesi belli oldu! Duyanlar saniyesinde…

Patlamayı 3000 mil öteden duyan insanlar olduğuna dair raporlar olmasa da, Kanada, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerde atmosfer basıncında ani artışlar kaydedildi. Bu artışlar, patlamadan kaynaklanan ve dünya çapında yayılan ses dalgaları olarak düşünüldü.

  • 5
  • 7
Dünyanın en ölümcül sesi belli oldu! Duyanlar saniyesinde…

Uzmanlara göre, 150 dB'in üzerindeki sesler potansiyel olarak yaşamı tehdit edici olabilir. 170-200 dB arasındaki sesler ise o kadar yoğun ki, pulmoner emboli, akciğer kontüzyonu ve hatta akciğer patlaması gibi ölümcül sorunlara neden olabilir.