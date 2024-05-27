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2024 Fiat Doblo yeni motoru ile satışa sunuldu! Yenilenen tasarımı ve fiyat seçenekleri rakiplerini bir hayli zorlayacak

Ticari araç satın almak isteyenlerin en çok tercih ettiği araç modellerinin başında yer alan Fiat Doblo 2024 yılında yenilenen tasarımı ile satışa sunuldu. Yenilenen dizel motoru ve elektrikli motor seçeneği ile meraklılarının karşısına çıkan araç fiyatı ile de rakipleri ile sıkı rekabete girmeye hazırlanıyor. İşte 2024 model sıfır Fiat Doblo'ya dair merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 27.05.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 13:34
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2024 Fiat Doblo yeni motoru ile satışa sunuldu! Yenilenen tasarımı ve fiyat seçenekleri rakiplerini bir hayli zorlayacak

Fiat Professional'ın ikonik modeli Doblo, yeni nesliyle Türkiye'de satışa sunuldu. Dizel ve elektrikli motor seçenekleri, şık tasarımı ve konforlu sürüşü ile öne çıkan Yeni Doblo, her ihtiyaca ve bütçeye uygun versiyonlarıyla dikkat çekiyor.

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2024 Fiat Doblo yeni motoru ile satışa sunuldu! Yenilenen tasarımı ve fiyat seçenekleri rakiplerini bir hayli zorlayacak

Yeni Dizel Motor Seçenekleri!

- 1.5 litre 100 HP Dizel Motor: 6 ileri manuel şanzıman ile Cargo ve Combi Easy versiyonlarda sunuluyor.

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2024 Fiat Doblo yeni motoru ile satışa sunuldu! Yenilenen tasarımı ve fiyat seçenekleri rakiplerini bir hayli zorlayacak

- 1.5 litre 130 HP Dizel Motor: Doblo Combi Premio'da manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

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2024 Fiat Doblo yeni motoru ile satışa sunuldu! Yenilenen tasarımı ve fiyat seçenekleri rakiplerini bir hayli zorlayacak

Elektrikli Versiyon: E-Doblo

Yeni Doblo'nun en önemli yeniliklerinden biri de elektrikli versiyonu E-Doblo. Sınıfının en yüksek menzilini sunan E-Doblo, tek şarjla 346 km'ye kadar yol alabiliyor. 50 kWh'lık bataryaya sahip E-Doblo'da, 100 kW (136 HP) güç ve 270 Nm tork üreten elektrik motoru, her koşulda yüksek performans sunuyor. 100 kW'a kadar hızlı şarj (DC) ile 30 dakikada yüzde 80 şarja ulaşabilen E-Doblo, Cargo versiyonunda da fonksiyonelliğinden ödün vermiyor ve içten yanmalı motorlarla aynı boyutları ve hacmi sunuyor.

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2024 Fiat Doblo yeni motoru ile satışa sunuldu! Yenilenen tasarımı ve fiyat seçenekleri rakiplerini bir hayli zorlayacak

E-Doblo'da Yeni Özellikler Neler?

Kullanıcı odaklı yeni ayarlanabilir rejeneratif frenleme sistemi: Frenlemenin şiddeti direksiyondaki kulakçıklarla üç kademeye kadar ayarlanabiliyor.