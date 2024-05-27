27 Mayıs 2024, Pazartesi
EYT'siz erken emeklilik planı devrede! 1999 2002 2003 2006 SGK girişi olanlar dikkat: 8 altın formül...
Erken emeklilik, günümüzde milyonlarca çalışanın ilgisini çeken ve araştırdığı önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile birçok kişi erken emeklilik fırsatı elde ederken, bu yasadan yararlanamayanlar için de farklı formüller ve alternatifler bulunuyor. İşte çalışanların erken emeklilik için izleyebileceği yollar:
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 07:25
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