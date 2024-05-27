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EYT'siz erken emeklilik planı devrede! 1999 2002 2003 2006 SGK girişi olanlar dikkat: 8 altın formül...

Erken emeklilik, günümüzde milyonlarca çalışanın ilgisini çeken ve araştırdığı önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile birçok kişi erken emeklilik fırsatı elde ederken, bu yasadan yararlanamayanlar için de farklı formüller ve alternatifler bulunuyor. İşte çalışanların erken emeklilik için izleyebileceği yollar:

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 07:25
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EYT’siz erken emeklilik planı devrede! 1999 2002 2003 2006 SGK girişi olanlar dikkat: 8 altın formül...

Çalışanlar, emeklilik yaşını ve prim ödeme süresini öne çekmenin yollarını araştırırken ülkemizdeki mevzuatın belirlediği koşulları detaylı bir şekilde incelemektedir. Emeklilik için belirli bir yaş ve prim ödeme süresinin tamamlanması gerekliliğinin yanı sıra, başka çeşitli kriterler de bulunmaktadır. Bu kriterler doğrultusunda, çalışanlar emeklilik planlarını yaparak erken emeklilik için farklı stratejiler geliştirmektedir.

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EYT’siz erken emeklilik planı devrede! 1999 2002 2003 2006 SGK girişi olanlar dikkat: 8 altın formül...

Kadınlar İçin Çocuk Borçlanması

Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanmalar sayesinde, her çocuk için 720 gün (toplamda 2160 gün) yani 6 yıl prim kazanılabiliyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş olan bir anne, üç çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olma şansını yakalayabiliyor.

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EYT’siz erken emeklilik planı devrede! 1999 2002 2003 2006 SGK girişi olanlar dikkat: 8 altın formül...

Erkekler İçin Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar, askerlik süresini borçlanarak hem yaşı geri çekme hem de prim kazanma imkanına sahip. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi borçlanıldığında, sigorta giriş tarihi borçlanılan gün kadar geri çekiliyor. Bu durum, erkeklerin en az 1 yıl erken emekli olabilmesini sağlıyor.

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EYT’siz erken emeklilik planı devrede! 1999 2002 2003 2006 SGK girişi olanlar dikkat: 8 altın formül...

Kısmi Emeklilik

Kısmi emeklilik, 15 yıl çalışma ve 3600 gün prim ödeme şartlarını yerine getiren çalışanlar için geçerli bir yöntem. Bu yöntemde, kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. Ancak, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için bu şartlar geçerliyken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için prim gün sayısı 4500'e ve çalışma yılı şartı 25'e çıkıyor.

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EYT’siz erken emeklilik planı devrede! 1999 2002 2003 2006 SGK girişi olanlar dikkat: 8 altın formül...

Malulen Emeklilik

Çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybeden çalışanlar, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Malulen emeklilik için en az 1800 gün prim ödenmiş olması yeterli.