EYT’siz erken emeklilik planı devrede! 1999 2002 2003 2006 SGK girişi olanlar dikkat: 8 altın formül...

Kısmi Emeklilik

Kısmi emeklilik, 15 yıl çalışma ve 3600 gün prim ödeme şartlarını yerine getiren çalışanlar için geçerli bir yöntem. Bu yöntemde, kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. Ancak, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için bu şartlar geçerliyken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için prim gün sayısı 4500'e ve çalışma yılı şartı 25'e çıkıyor.